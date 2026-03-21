Dormir mejor también depende de lo que comés: el rol clave de la alimentación

Es 21 de marzo, es el Día Internacional del sueño , y con él, la clásica lista de recomendaciones para dormir mejor: apagar las pantallas temprano, usar luces cálidas o meditar. Todo eso es sumamente válido, pero nos estamos olvidando de un factor biológico clave. La calidad de nuestro descanso no se define únicamente en la mesa de luz, sino en lo que servimos en nuestro plato.

Históricamente, hemos desconectado al sueño de la digestión, cuando en realidad son engranajes del mismo reloj. Dormir bien no es solo una cuestión de relajar la mente; es el resultado directo de cómo gestionamos nuestra glucosa, nuestras hormonas y nuestra inflamación a lo largo del día.

Muchas personas que sufren de insomnio, o que se despiertan sobresaltadas a las 3 o 4 de la mañana, no tienen un problema de sueño en sí mismo, sino un problema metabólico. Cuando cenamos platos altos en carbohidratos de rápida absorción (como un plato de pastas solo, pan o un postre dulce), generamos un pico de glucosa en sangre.

Lo que sube rápido, baja rápido. En plena madrugada, el cuerpo experimenta una caída brusca de esa glucosa. Para evitar un colapso, el cerebro entra en "modo alerta" y libera nuestra principal hormona del estrés: el cortisol. Y acá radica el problema biológico: el cortisol y la melatonina (la hormona del sueño) no pueden estar altos al mismo tiempo. Si el estrés metabólico te sube el cortisol para estabilizar tu azúcar, la melatonina baja, y automáticamente abrís los ojos.

Este círculo vicioso de mala alimentación , picos de insulina y mal descanso tiene un impacto silencioso pero profundo en la fertilidad . El sueño no es un estado pasivo; es el antiinflamatorio natural más potente que tenemos. Es el momento donde el cuerpo repara tejidos y regula los ritmos hormonales.

En mujeres que buscan un embarazo, o que conviven con condiciones como el Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) o la endometriosis, la inflamación crónica es su mayor obstáculo. Un cuerpo inflamado y privado de sueño profundo es un cuerpo que se siente "en peligro". Y la biología evolutiva es clara: un sistema en alerta apaga sus funciones no esenciales para priorizar la supervivencia, y la reproducción es una de ellas. Dormir mal altera las hormonas que regulan el ciclo ovárico, por eso, sanar el descanso es siempre el primer paso de cualquier tratamiento de fertilidad.

alimentacion En plena madrugada, el cuerpo experimenta una caída brusca de esa glucosa. Archivo.

El intestino: la fábrica del sueño

Además, es imposible hablar de buen descanso sin mirar a nuestro intestino. Más del 80% de nuestra serotonina (conocida como la hormona del bienestar) se fabrica en el tracto digestivo. Esta serotonina es la materia prima indispensable para que, a la noche, el cuerpo pueda fabricar melatonina. Si nuestro intestino está inflamado por el estrés y una alimentación basada en ultraprocesados, esa "fábrica" se apaga. No hay suplemento mágico que alcance si nuestra microbiota no está en equilibrio.

Tres pasos para sincronizar tu descanso desde la cocina

Para conmemorar este día del sueño, la propuesta es dejar de pelear contra el insomnio y empezar a darle a nuestra biología las herramientas para que haga su trabajo:

Acompañá tus carbohidratos: para evitar el pico de glucosa y el despertar nocturno, nunca comas carbohidratos solos en la cena. Acompañalos siempre con una buena fuente de proteína (huevo, carnes, legumbres) y grasas saludables (palta, aceite de oliva, frutos secos) para estabilizar tu energía

Respetá tu ventana digestiva: intentá cenar al menos dos horas antes de acostarte. La energía de tu cuerpo de noche tiene que ir a reparar tus células y tus ovarios, no a intentar digerir una comida pesada.

El descanso empieza a la mañana: exponete a la luz solar natural apenas te despiertes, antes de mirar el celular. Esa luz le avisa al cerebro que el día empezó, lo que "setea" tu reloj biológico para que la melatonina se libere de forma natural al llegar la noche.

sueño Exponete a la luz solar natural apenas te despiertes, antes de mirar el celular. Archivo.

El sueño profundo no es un lujo ni un premio por ser productivos; es un requisito biológico innegociable. Este 21 de marzo, recordemos que el camino hacia un descanso reparador y un equilibrio hormonal óptimo, siempre comienza por nuestras elecciones alimentarias.

* Lic. Maite Maller, Nutricionista. Creadora del programa HaliGut en Halitus, enfocada en fertilidad, microbiota y nutrición antiinflamatoria.