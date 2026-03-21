Italia adquiere un Caravaggio por 30 millones de euros en una histórica compra

El Estado de Italia acaba de adquirir por 30 millones de euros (unos u$35M) el Retrato de Monseñor Maffeo Barberini, atribuido a Michelangelo Merisi da Caravaggio. Detrás de lo asombroso del monto (una de las compras públicas más importantes de los últimos años) hay bastante más que una simple operación de mercado.

La pintura, que en los últimos tiempos había reaparecido en el centro del debate académico, fue objeto de negociaciones durante más de un año. El acuerdo se firmó en Roma con la presencia del ministro de Cultura. Con la compra, la obra pasa definitivamente al patrimonio público y tendrá como destino natural el Palazzo Barberini de Roma. Un desenlace casi simbólico si se piensa que el retratado —Maffeo Barberini— terminaría siendo el papa Urbano VIII, figura central del Barroco romano.

Caravaggio Autoretrato Caravaggio, “Autorretrato “ Gentileza. Un dato no menor completa el cuadro La obra pertenecía a una colección privada italiana, que la había mantenido fuera del circuito público durante décadas. Su reciente “reaparición” —y la decisión de los propietarios de permitir su exhibición— fue clave para que la crítica y los especialistas pudieran estudiarla en profundidad antes de la compra. De hecho, desde noviembre de 2024 el retrato estuvo expuesto en el propio Palazzo Barberini, primero en el marco de un acuerdo con sus dueños y luego como una de las piezas destacadas de la muestra Caravaggio 2025, que convocó a más de 450.000 visitantes. Fue allí donde la atribución terminó de consolidarse: tras años de discusiones, la crítica italiana e internacional coincidió en reconocer la mano del maestro.

Y ese punto —la autoría— es el que en verdad explica el precio. En el mundo de los “old masters”, el valor no se mide como en otros mercados. No hay series, no hay reposiciones, no hay segundas oportunidades. Caravaggio dejó apenas algo más de sesenta obras y cada una de ellas es, en términos estrictos, irreemplazable. Si aparece una pintura convincente, el mercado no ofrece alternativas. Es una ocasión única. Por eso los 30 millones de euros, lejos de parecer excesivos, se inscriben dentro de una lógica bastante clara: rareza extrema, autoría hoy sólidamente aceptada y, además, un fuerte interés patrimonial. Italia no compró solo un cuadro; compró la posibilidad de que esa obra —ligada a una de sus familias históricas más influyentes— permanezca en su contexto cultural.

La comparación con el célebre Salvator Mundi, atribuido a Leonardo da Vinci, ayuda a entender mejor la diferencia. Allí el mercado convalidó un precio récord, pero la discusión sobre la autoría nunca terminó de resolverse del todo. En cierto modo, el valor quedó suspendido entre la fascinación y la duda.