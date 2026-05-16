Cuál es la diferencia entre nieve y aguanieve

El pronóstico para Mendoza este sábado trae consigo una serie de fenómenos meteorológicos asociados al frío que presentan similitudes, pero que son diferentes entre sí, como lo son la nieve y la aguanieve .

Si bien suelen aparecer en la misma época del año y confundirse, ambos fenómenos presentan diferencias que los convierten en únicos y es por ello que las descripciones que realiza el National Severe Storms Laboratory del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) , la agencia científica del Departamento de Comercio de Estados Unidos, los distancia notoriamente.

Es una precipitación particular que requiere de una combinación de ciertos factores climáticos para poder generarse. En ella, los copos de nieve se derriten parcialmente al traspasar una fina capa de aire cálido.

Esas gotas, que poseen una consistencia fangosa, se vuelven a congelar al traspasar el aire helado y llegan al suelo como gotas de lluvia congeladas que rebotan levemente al impactar.

Dependiendo de la intensidad y del tiempo que perdure el fenómeno, puede acumularse en el suelo de una forma similar a la nieve .

Nieve, la reina del invierno

El fenómeno más fácil de identificar. Este tipo de precipitación se forma en nubes invernales con una capa superior de la tormenta lo suficientemente fría como para crear copos.

Estos copos de nieve son cúmulos de cristales de hielo, que se adhieren entre sí al caer al suelo. La caída de nieve se sostiene cuando la temperatura se mantiene igual o por debajo de los 0° desde la base de la nube hasta el suelo.

Potrerillos nieve nevadas Mendoza 4.JPG La nieve es el fenómeno más fácil de identificar. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La lluvia helada, otra posibilidad latente y peligrosa

Esta variante se produce cuando los copos de nieve descienden a una capa de aire más cálido y se derriten por completo. Al caer a través de otra fina capa de aire helado justo por encima de la superficie, estas gotas de agua líquida no tienen tiempo suficiente para volver a congelarse antes de llegar al suelo.

Debido a esto, se congelan instantáneamente al entrar en contacto con otro objeto que se encuentre a una temperatura por debajo de los 0°, creando una capa de hielo. Cuando una lluvia helada persiste durante horas, se conoce al fenómeno como “tormenta de hielo”.

Cuando esto sucede, es recomendable extremar cuidados al momento de trasladarse, ya que se pueden generar accidentes de tránsito en la vía pública debido al estado de la calzada.