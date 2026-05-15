Frente frío: cuándo llegan la nieve, la lluvia y las heladas a Mendoza

El ingreso de un frente frío marcará un cambio brusco en las condiciones del tiempo en Mendoza durante el fin de semana, con lluvias, fuertes descensos de temperatura y nevadas en sectores de cordillera y precordillera. Así lo explicó el meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos, en diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio .

“Sí, efectivamente, mañana en las primeras horas va a comenzar a entrar un frente frío bastante intenso, estaría asociado a una masa de aire polar, así que el cambio en el estado del tiempo se va a sentir”, señaló Bustos sobre el panorama previsto para este sábado.

El especialista indicó que “el cielo se va a presentar cubierto, hay probabilidad de precipitaciones, de lluvias y lloviznas en el llano, y se van a registrar nevadas en el sector cordillerano”. Además, anticipó viento del sur “soplando a velocidades que pueden estar en los 30 kilómetros por hora”, situación que comenzará a sentirse “principalmente a partir de las 9 de la mañana”.

Bustos remarcó que la temperatura tendrá un fuerte descenso. “Se espera una máxima de 13 grados, pero este valor se va a estar dando en horas de la madrugada. En la tarde vamos a tener una temperatura máxima de tan solo 7 grados”, explicó.

Frío, nieve y posibles precipitaciones en zonas de precordillera

Según detalló el meteorólogo, las bajas temperaturas favorecerán la aparición de nieve en distintos puntos de la provincia. “Yo creo que vamos a ver nieve mañana en lo que es Potrerillos, Uspallata, Alta Montaña, el Manzano Histórico, todo lo que es el sector oeste de Tupungato en el Valle de Uco, y también se va a hacer presente en el sur de la provincia”, afirmó.

También aclaró que en la Ciudad de Mendoza se esperan lluvias más que nevadas. “No creo esta vez en ciudad. Lo veo más para lo que es la zona de la precordillera. En ciudad vamos a tener 7 grados, pero los mapas del tiempo están dando lluvia”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que “en sectores cercanos a la ciudad de Mendoza puede haber caída de agua nieve” y que “la nevada ya sería a partir de Potrerillos hacia la zona de alta montaña”.

Consultado por otros sectores turísticos y de montaña, agregó: “En Villavicencio también podría haber algo, ahí en forma de agua nieve”.

El frío continuará durante los próximos días

Bustos anticipó que las bajas temperaturas persistirán durante el resto del fin de semana y el inicio de la próxima semana. “En principio el frío se va a mantener el fin de semana. El domingo va a estar parcialmente nublado, tiende a mejorar hacia la noche, la máxima 12 grados”, detalló.

Además, alertó por heladas generales previstas para el lunes. “Se van a registrar heladas generales, así que atención con esta situación. Van a ser un poco más fuertes en el Valle de Uco, la zona este y el sur de la provincia”, indicó.

En cuanto a las mínimas, precisó: “En Mendoza podríamos estar teniendo un valor de 0 grado de mínima. En el Valle de Uco unos 5 o 6 grados bajo cero, igual valor se estaría registrando en el sur de la provincia”.

Sobre el estado del tiempo para quienes tengan previsto viajar a Chile, Bustos recomendó precaución ante las nevadas previstas en alta montaña. “Ya creo que a partir de hoy se está nevando o estaría próximo que se registren nevadas, mañana también se va a dar esta situación y recién estaría mejorando el día domingo”, concluyó.