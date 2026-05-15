Aumenta el pan en Mendoza: cada negocio fijará su propio precio

A través de un comunicado, la Cámara de Empresarios Panaderos de Mendoza (CEPA) alertó sobre el aumento constante de insumos en la producción y señaló que mantener los precios vigentes es imposible. Si bien no se estableció precio de referencia para el pan y otras elaboraciones, sí brindaron detalles de las subas en los costos.

“Venimos hace meses haciendo un esfuerzo insostenible para absorber costos y proteger el bolsillo de las familias, sin embargo esta situación nos sobrepasa. La rentabilidad se encuentra en su mínimo histórico poniendo en riesgo nuestras panaderías”, especificaron desde CEPA .

A su vez, explicaron que el incremento de los costos de producción lleva a la imposibilidad de sostener los precios actuales y especificaron algunos de los aumentos más notorios en los últimos meses.

Algunos de los que más impactaron fueron la suba del 60% en grasas, margarinas, azúcares y derivados, 35% en la línea de empaque y 20% en harinas, además de los incrementos en las tarifas y los ajustes salariales.

El precio del pan, a consideración

A su vez, desde CEPA no brindaron un precio de referencia para las principales elaboraciones y explicaron que las subas quedan “a consideración de cada socio”, teniendo en cuenta la zona comercial, la ubicación y la estructura de cada negocio.

La cámara aclaró que estos aumentos en los costos se verán reflejados en los precios de venta al público en los próximos días.

La última actualización del pan y otros productos

Anteriormente, los productos de panadería habían recibido una actualización de entre el 13 y el 15% el 13 de febrero de 2026. En ese entonces, CEPA sí brindó un listado de referencia para sus socios: $3.200 el kilo de pan, $5.500 la docena de tortas y $7.800 la docena de facturas.