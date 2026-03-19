Anuncian el cierre del Paso a Chile en la previa del fin de semana XL

En la previa al fin de semana XL, el tránsito por el Sistema Integrado Cristo Redentor quedará interrumpido desde este viernes 20 de marzo como consecuencia de un fenómeno climático que afecta principalmente al sector cordillerano.

En la previa al fin de semana XL, el tránsito por el Sistema Integrado Cristo Redentor quedará interrumpido desde este viernes 20 de marzo como consecuencia de un fenómeno climático que afecta principalmente al sector cordillerano. La medida impacta directamente en el Paso a Chile, uno de los corredores más importantes entre ambos países, y responde a razones de seguridad vial ante el ingreso de un frente de inestabilidad.

Según lo informado por las autoridades, la suspensión de la circulación comenzará a las 11:00 horas tanto en Guardia Vieja, del lado chileno, como en Uspallata, en territorio argentino. Más tarde, a partir de las 13:00, se concretará el cierre total del paso internacional, restringiendo completamente el tránsito en ambos sentidos.

El fenómeno meteorológico que motiva esta decisión se concentra principalmente en la zona de Chile, donde se prevén condiciones adversas que podrían afectar la visibilidad y la seguridad de la ruta. Ante este escenario, los organismos coordinadores optaron por una interrupción preventiva para evitar incidentes en el corredor internacional.

WhatsApp Image 2026-03-19 at 4.21.37 PM El comunicado oficial de las autoridades fronterizas Osvaldo Valle Las autoridades adelantaron que la situación será evaluada nuevamente durante la mañana del sábado 21 de marzo. En ese momento, a partir de las 06:00 horas, se analizará si están dadas las condiciones necesarias para rehabilitar el tránsito en el Paso a Chile y restablecer la circulación habitual entre ambos países.