Febrero llega con calor intenso en Buenos Aires y alerta por tormentas: cómo estará el clima en los próximos días

Febrero llega con temperaturas superiores a los 30 grados en Buenos Aires y un escenario de alertas por tormentas en el norte del país, según el SMN.

Mientras en el norte rigen alertas por tormentas, Buenos Aires tendrá un inicio de febrero con calor.

El inicio de febrero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por una seguidilla de días calurosos y con muy baja probabilidad de lluvias. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas superarán los 30°C durante toda la semana y las precipitaciones recién podrían aparecer, de forma aislada, hacia el viernes.

Para este domingo 1 de febrero, se espera una jornada con cielo mayormente despejado, temperaturas que oscilarán entre los 22°C y 31°C y vientos leves provenientes del sector este. Mientras tanto, en el norte del país, el SMN, emitió alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas.

Cómo estará el clima en Buenos Aires durante la primera semana de febrero Lunes: continuará el tiempo estable, con una mínima de 23°C y una máxima de 34°C . No se prevén lluvias y los vientos soplarán entre 13 y 22 km/h .

continuará el tiempo estable, con una mínima de y una máxima de . No se prevén lluvias y los vientos soplarán entre . Martes y miércoles: las condiciones se mantendrán similares, con máximas cercanas a los 33°C y mínimas de 24°C . Habrá nubosidad variable y solo una baja chance de lluvias, estimada entre 0 y 10% , durante la mañana del martes.

las condiciones se mantendrán similares, con máximas cercanas a los y mínimas de . Habrá nubosidad variable y solo una baja chance de lluvias, estimada entre , durante la mañana del martes. Jueves: será una de las jornadas más calurosas de la semana, con una mínima de 25°C y una máxima de 34°C . No hay probabilidades de precipitaciones, aunque podrían registrarse ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h del sector este.

será una de las jornadas más calurosas de la semana, con una mínima de y una máxima de . No hay probabilidades de precipitaciones, aunque podrían registrarse ráfagas de viento de entre del sector este. Viernes 6: el calor persistirá, con temperaturas entre 26°C y 33°C. La probabilidad de lluvias aumentará levemente, hasta un 10%, durante la tarde y la noche. Las alertas meteorológicas que rigen en el resto del país Mientras el centro del país atraviesa días secos y calurosos, el norte argentino presenta un panorama diferente. El SMN emitió alerta amarilla por tormentas para las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, sectores de Catamarca y La Rioja, además de Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza.