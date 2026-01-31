Pinamar: ahora la justicia investiga si Thiago fue atacado por sus amigos

El adolescente sufrió una golpiaza en la madrugada del sábado en un estacionamiento en Pinamar. Presenta un hematoma cerebral no quirúrgico

Un joven de 17 años se encuentra herido de gravedad en el hospital luego de haber sido atacado a golpes en el muelle de Pinamar. Según se informó, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico, por lo que se lo derivó a Buenos Aires para darle una mejor atención.

El hecho ocurrió a las 5:30 de la madrugada del sábado en un estacionamiento que se encontraba cerca del muelle de la localidad costera. Allí, la víctima, identificado como Thiago, se encontraba con dos amigos, ambos menores de edad. Él había viajado con los padres, quienes en ese momento se habían ido a pescar.

Si bien en un primer momento se informó que un grupo de al menos seis chicos fue responsable del ataque a Thiago, finalmente su amigos habrían confesado a los investigadores que fueron ellos quienes lo agredieron.

Tras el ataque, Thiago se acercó al muelle para avisar a sus padres y, debido a las heridas que presentada, lo trasladaron rápidamente al Hospital Municipal de Pinamar.

Qué se sabe de la salud de Thiago, el joven golpeado en Pinamar El adolescente permaneció internado hasta la tarde del sábado, momento en que los médicos decidieron derivarlo a Buenos Aires. Según indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico por lo que lo trasladaron en ambulancia al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada.