Guardavidas de Pinamar levantan el paro del domingo y se abre una nueva instancia de diálogo con el municipio

En un nuevo escueto comunicado de prensa, la Asociación de Guardavidas de Pinamar anunció el levantamiento del paro previsto para el domingo primero de febrero. Asimismo, informaron que tras un nuevo ofrecimiento salarial por parte del municipio se abrió una nueva instancia de dialogo en el ministerio de Trabajo bonaerense .

En el comunicado de prensa los socorristas dan cuenta que el municipio de Pinamar en el día de ayer retomo el diálogo acercando una nueva propuesta que posibilite llegar al 31,5% de aumento pretendido por los guardavidas para la temporada 2026.

La decisión de levantar las medidas de fuerza, anunciada para el domingo primero de febrero, se tomó a última hora del viernes en asamblea, como muestra de buena voluntad. Las partes volverán a reunirse en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires este lunes para continuar con las negociaciones.

En el comunicado los guardavidas , resaltan que “este domingo 1 de febrero, se contará con el servicio habitual.” en todas las playas de Pinamar ; llevando tranquilidad a los turistas en el tercer recambio de quincena del año .

A todo esto, desde el municipio de Pinamar en dialogo con MDZ , afirmaron que luego de que el ministerio de Trabajo bonaerense rechazara el pedido de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto con los guardavidas , decidieron abrir una nueva instancia de dialogo en la sede de la cartera laboral provincial.

“En la reunión del viernes en el ministerio nosotros planteamos la necesidad de la conciliación obligatoria para poder garantizar - ante la medida de fuerza anunciada por los guardavidas- la seguridad de quienes vacacionan en nuestras playas”, dijo la fuente consultada en el municipio.

Y agrego “Ante la negativa del ministerio, quedamos en volver a juntarnos el lunes para ver si podemos destrabar el conflicto. Agradecemos el compromiso de los guardavidas de seguir dialogando para llegar a un acuerdo que destrabe el conflicto en medio de la temporada”, afirmaron a este diario desde el municipio de Pinamar.

¿Qué reclaman los guardavidas de Pinamar?

Como contamos en una nota anterior los guardavidas de Pinamar reclaman un aumento de sueldo acorde a la inflación del año 2025, es decir piden un 31,5% de incremento salarial. En su reclamo los guardavidas argumentan que el municipio aumento las tasas, que deben pagar los habitantes de uno de los principales partidos de la costa atlántica bonaerense, por encima de la inflación anual medida por el INDEC.

A todo esto, desde el ejecutivo de Pinamar sostienen que el diálogo no está roto, como denunciaron los guardavidas al anunciar un paro en medio de la temporada y que el pedido salarial de los socorristas está “fuera de la realidad”. Y que a los guardavidas les ofrecieron una recomposición salarial en enero del 21,5%.

“En Pinamar estamos muy por arriba de lo que pagan otros municipios, en diciembre los guardavidas cobraron más de 4 millones de pesos; y en enero con el 21,5% de aumento que les dimos van a cobrar cerca de $ 5.400.000 y ahora están pidiendo un 10% adicional. Realmente están fuera de foco” explicaron desde el ejecutivo municipal.

Recibo de sueldo de un guardavidas de Pinamar Recibo de sueldo correspondiente a los haberes de diciembre del 2025 de un guardavidas de Pinamar Fuente municipio de Pinamar

Asi las cosas tras abrirse una nueva instancia de negociación entre las partes, los locales y turistas podrán disfrutar este domingo primero de febrero las playas de Pinamar bajo la atenta mirada de los guardavidas.