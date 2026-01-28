Paro total de guardavidas en Pinamar: el municipio afirma que el sueldo que piden esta fuera de realidad

El paro será el domingo 1 de febrero y afectará a todas las playas de Pinamar. Los guardavidas denuncian que el dialogo está roto. El municipio sostiene que no pueden aceptar demandas irreales.

En pleno recambio de temporada y mediante un breve comunicado la Asociación de Guardavidas de Pinamar anunció un paro total de actividades para el domingo 1 de febrero. La medida es en demanda de mejoras salariales. Los socorristas denuncian falta de dialogo y desde el ejecutivo municipal sostienen que las conversaciones no están rotas y que lo que piden los guardavidas esta fuera de la realidad.

Guardavidas en conflicto El enfrentamiento de los guardavidas por mejoras salariales con el municipio de Pinamar viene de finales del año pasado; por lo que desde el comienzo de la temporada los socorristas para visibilizar el conflicto vienen realizando diferentes tipos de acciones gremiales, como reducir el servicio en las playas municipales.

En el comunicado, denuncian el estancamiento de la paritaria y afirman que el aumento de las tasas, dispuesto por el intendente Juan Ibarguren, es desproporcionado a la propuesta salarial ofrecida por el municipio. Además, reclaman al municipio que garantice medidas mínimas de seguridad en el frente costero. El paro total de actividades de los guardavidas fue aprobado en asamblea por unanimidad.

Asamblea de guardavidas de Pinamar Protesta de guardavidas en Pinamar La respuesta del municipio de Pinamar Según fuentes en el municipio de Pinamar, consultadas por MDZ, el dialogo con los guardavidas no está roto y la medida tomada es una extorsión. "Es una locura lo que piden, esa es la realidad. En los últimos 10 años los guardavidas, por presión sindical y agarrándose de una ley provincial que no se puede cumplir, tuvieron aumentos sostenidos que otros sectores no tienen. En Pinamar estamos muy por arriba de lo que pagan otros municipios. El sueldo de un guardavidas en Pinamar está por encima de los 4 millones de pesos", explicaron.

Recibo de sueldo de un guardavidas de Pinamar "Entendemos que los guardavidas ponen en riesgo su vida al igual que lo hacen los policías, los bomberos y los médicos. Por ejemplo, un sargento de la policía con 11 años de antigüedad cobra un poco más de un millón de pesos. ¿Se entiende el contraste? no podemos avalar la locura que piden", agregó la fuente consultada.