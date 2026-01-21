Juan Ibarguren: "Pinamar se encamina a una temporada récord, que no puede ser opacada por irresponsables"

"El accionar de unos pocos vivos no representa Pinamar , no son bienvenidos en nuestra ciudad. Estamos viviendo una temporada fantástica que no puede ser ensuciada por un grupo de personas que no respetan las normas". Así empezó la charla de MDZ el intendente Juan Ibarguren , todo a raíz de los accidentes en la Frontera .

El 12 de enero la Frontera, como todos los veranos, volvió a ser el eje de las noticias . Un accidente tuvo como protagonista a un nene de 9 años que lucha por su vida. El choque entre una camioneta 4x4 y el UTV en el que viajaba Bastian Jerez reavivó el debate sobre los controles que aplica el municipio de Pinamar y la provincia de Buenos Aires para prevenir este tipo de actividades en una zona que, lamentablemente, es noticia por la actitud irresponsable de un pequeño grupo de personas.

"Fue algo que nos golpeó a todos. Lo digo como padre, antes que, como intendente. Es imposible no sentir angustia al pensar que le podría haber pasado a cualquiera de nuestros hijos", afirmo el intendente de Pinamar .

El municipio de Pinamar redobla los controles para terminar con la imprudencia que reina en La Frontera

Agregando: "Quiero destacar el compromiso del que el personal de emergencias, de las fuerzas de seguridad, de los médicos y enfermeros del hospital de Pinamar que actuaron rápidamente, mostrando un enorme profesionalismo para atender a Bastian ".

En cuanto a los controles del municipio en la Frontera , Juan Ibarguren dijo: "Hace más de diez años venimos tomando medidas para ordenar y mejorar la seguridad en esa zona. Desde que asumí la intendencia hace dos años tomé la decisión de endurecer los controles, haciéndolos más estrictos para evitar accidentes fatales y reducir de manera significativa, como lo venimos haciendo, los siniestros en La Frontera . Sin embargo, hay personas que infringen las normas sin importarles sus vidas ni las de terceros".

Extreman los controles, aumentan multas

Juan Ibarguren sostuvo que tras el accidente de Bastian Jerez tomó la decisión de endurecer las sanciones a quienes infringen las normas de tránsito en Pinamar. Las multas podrán llegar hasta los 15 millones de pesos, serán inhabilitados para conducir de forma “prolongada”, se les secuestrarán los vehículos y deberán afrontar una causa en la Justicia por ingresar a propiedad privada.

Además, el municipio de Pinamar accionará contra los infractores para recuperar todos los gastos generados por sus conductas imprudentes.

Recomendaciones

¿Qué cambio tras el accidente de Bastian?

"El accidente de Bastian nos obligó, como Estado, a revisar qué teníamos que mejorar y qué nuevas acciones debíamos tomar para evitar que algo así vuelva a ocurrir", afirmó el jefe comunal, remarcando que Pinamar no es un municipio que improvisa en seguridad vial "como algunos malintencionados le quieren hacer creer a la sociedad".

También manifestó que desde hace más de 10 años que trabajan en conjunto con las fuerzas de seguridad (provincial y nacional) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial para lograr corredores seguros, controles en accesos y secuestro de vehículos.

Es de destacar que el municipio de Pinamar incautó más de 60 vehículos entre camionetas 4x4, cuatriciclos y UTV. Se tomó la decisión de judicializar los hechos, por lo que denunciaron ante la fiscalía la presunta organización de pruebas ilegales de velocidad y la participación de adultos que permiten a menores conducir este tipo de vehículos.

Ante la pregunta si el problema en Pinamar era lo que pasaba en la Frontera, Juan Ibarguren, respondió: "Quiero ser muy claro, la Frontera no es el problema. El problema es la irresponsabilidad de algunos pocos que ponen en riesgo su vida y la de los demás. El Estado puede controlar, sancionar, ordenar y estar presente como lo estamos; pero hay un límite que tiene que ver con la responsabilidad individual".

Temporada récord

El jefe comunal destacó la gran cantidad de turistas que visitaron una de las ciudades costeras más importantes del país desde el inicio de la temporada 2026: "Estamos viviendo una temporada intensa, con alta ocupación, mucho movimiento y una agenda turística y cultural muy fuerte".

"Queremos que eso siga siendo así, pero con orden, reglas claras y respeto. No creemos en la mano dura para la foto, sino en un estado presente, profesional y firme cuando hay que serlo", agregó.

En cuanto al balance de la primera quincena de enero, incluido el tercer fin de semana del año, dijo: "Cerramos estos días con un 96% de ocupación hotelera general en todo el Partido Pinamar, lo que representa un crecimiento del 5,5% respecto a la temporada pasada".

Pinamar se encamina a tener la mejor temporada de los últimos años

Juan Ibarguren agregó más datos que grafican lo que para muchos el verano 2026 va a ser una temporada récord en la Costa. "De los 148 hoteles relevados en Pinamar, 110 trabajaron al 100%. La ocupación inmobiliaria fue del 100% en Cariló y 97% en Valeria del Mar, mientras que el relevamiento que hicimos desde el municipio en los balnearios nos da que, en la primera quincena de enero, incluyendo el fin de semana pasado, nos da que promediaron un 83% de ocupación y el consumo gastronómico en la playa fue excelente para el 87% de los locales".

Finalmente pidió prudencia y responsabilidad a quienes eligieron la zona de La Frontera y las playas del municipio para vacacionar, recordándoles que las normas y las leyes se hicieron para cumplir.