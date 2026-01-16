Nuevo accidente en el lugar donde atropellaron a Bastian en Pinamar: volcó una UTV y hay 4 heridos

Dos nuevos accidentes volvieron a encender las alarmas en la zona de médanos de Pinamar . En las últimas horas, un vehículo tipo UTV volcó en el sector conocido como "La Frontera " y dejó como saldo a un hombre hospitalizado. Minutos después hubo un segundo vuelco, donde cuatro jóvenes resultaron heridos y fueron atendidos por servicios de emergencias.

El primer siniestro se produjo este viernes. En este caso no hubo otros vehículos involucrados: el conductor habría realizado una maniobra imprudente mientras circulaba por la arena, perdió el control del rodado y terminó volcando.

Testigos indicaron que el hombre realizaba giros y maniobras bruscas en los médanos cuando ejecutó un giro incorrecto. Tras el vuelco, fue asistido por un instructor y su alumno que transitaban por la zona en otro vehículo.

Posteriormente, otro UTV volcó dejando cuatro heridos que fueron asistidos por servicios de emergencias. Dos mujeres resultaron heridas. Una de ellas, sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, y tiene comprometida su zona lumbar.

Ambas mujeres circulaban en el mismo vehículo en la zona del Camping Pucará. Tienen 27 y 31 años . Tras las primeras evaluaciones y maniobras de primeros auxilios, se trasladó a las víctimas a un centro de salud de Mar de Ajó.

Descontrol en La Frontera

Ambos hechos ocurrieron pocas días después del choque frontal entre una camioneta Volkswagen Amarok y otro UTV, que dejó gravemente herido a Bastián Jerez, un niño de 8 años que continúa internado en estado delicado.

Por ese caso, la Justicia imputó al padre del menor por lesiones culposas agravadas, al considerar que el niño no llevaba cinturón de seguridad.

Las reiteradas situaciones de riesgo en los médanos, sumadas a la falta de medidas de protección y a prácticas como picadas o maniobras peligrosas, vuelven a poner en debate los controles y la seguridad en una de las zonas más concurridas de la costa de Pinamar.