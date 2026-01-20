Nuevo parte médico de Bastian: cómo se encuentra luego de la quinta operación

Si bien el cuadro se mantiene estable, el niño presentó fiebre después de la quinta operación, lo que motivó estudios complementarios y tratamiento antibiótico.

El nuevo parte médico de Bastian Jerez, el pequeño que resultó herido de gravedad tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar, está “estable”, aunque después de la quinta operación registró algunas líneas de fiebre.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó que el niño de 8 años permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial, destaca el informe

Sin embargo, las autoridades sumaron que, en la noche del lunes, luego de la quinta cirugía a la que debió someterse, registró fiebre, por lo que requirió estudios complementarios y el suministro de un antibiótico.

“El drenaje colocado en el día de ayer se encuentra funcionando correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, destacaron.