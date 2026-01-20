Nuevo parte médico de Bastian: cómo se encuentra luego de la quinta operación
Si bien el cuadro se mantiene estable, el niño presentó fiebre después de la quinta operación, lo que motivó estudios complementarios y tratamiento antibiótico.
El nuevo parte médico de Bastian Jerez, el pequeño que resultó herido de gravedad tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar, está “estable”, aunque después de la quinta operación registró algunas líneas de fiebre.
El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” informó que el niño de 8 años permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial, destaca el informe
Te Podría Interesar
Sin embargo, las autoridades sumaron que, en la noche del lunes, luego de la quinta cirugía a la que debió someterse, registró fiebre, por lo que requirió estudios complementarios y el suministro de un antibiótico.
“El drenaje colocado en el día de ayer se encuentra funcionando correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”, destacaron.
Por último, resaltaron que continúa con la respuesta parcial a estímulos.