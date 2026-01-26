Por qué la última semana antes de las vacaciones parece no terminar nunca, según la psicología

La ciencia explica por qué el tiempo pasa más lento cuando estamos a una semana de las vacaciones.

La escena se repite cada año y en distintos contextos laborales: el calendario marca que falta apenas una semana para el inicio de las vacaciones, pero la percepción subjetiva indica lo contrario. Las horas parecen más largas, los días no avanzan y cada jornada se vive con una sensación de espera permanente. Aunque el reloj continúa marcando el mismo ritmo, la psicología explica que la forma en que el cerebro procesa el tiempo cambia según el estado emocional, la atención y las expectativas.

En estado de expectativa constante Uno de los factores centrales es la anticipación. Cuando una persona espera un evento altamente deseado, como un viaje o un período de descanso, el cerebro se mantiene en un estado constante de expectativa. Esta anticipación intensifica la atención sobre el paso del tiempo. En lugar de estar concentrada en las tareas cotidianas, la mente se proyecta hacia el futuro inmediato, comparando una y otra vez el presente con el momento anhelado. Cuanto mayor es el deseo, mayor es la percepción de demora.

Desde la psicología cognitiva se explica que el tiempo no se percibe de manera objetiva, sino subjetiva. El cerebro no cuenta minutos, sino experiencias. Cuando una semana está cargada de rutinas repetitivas, obligaciones y cierres pendientes, se genera una sensación de monotonía. Paradójicamente, cuanto más rutinarias son las actividades, más lento parece avanzar el tiempo en el momento presente, aunque al recordarlo luego se perciba como un período corto.

A esto se suma la carga mental propia de los días previos a las vacaciones. Lejos de ser jornadas relajadas, suelen estar marcadas por el cierre de tareas, la organización del viaje, la delegación de responsabilidades y la presión por dejar todo en orden. Este aumento del estrés incrementa la autoconciencia y hace que las personas estén más pendientes del reloj, reforzando la sensación de lentitud.

Estado actual y estado futuro Otro elemento clave es el contraste emocional. El cerebro compara el estado actual -trabajo, obligaciones, cansancio- con el estado futuro imaginado -descanso, placer, libertad-. Esa comparación constante genera una percepción de insatisfacción con el presente, lo que amplifica la idea de que el tiempo "no pasa". En términos psicológicos, cuanto mayor es la brecha entre el presente y el futuro deseado, más extensa se percibe la espera.