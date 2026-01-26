Por qué la última semana antes de las vacaciones parece no terminar nunca, según la psicología
A medida que se acerca el descanso esperado, muchas personas sienten que la semana avanza con una lentitud exasperante.
La escena se repite cada año y en distintos contextos laborales: el calendario marca que falta apenas una semana para el inicio de las vacaciones, pero la percepción subjetiva indica lo contrario. Las horas parecen más largas, los días no avanzan y cada jornada se vive con una sensación de espera permanente. Aunque el reloj continúa marcando el mismo ritmo, la psicología explica que la forma en que el cerebro procesa el tiempo cambia según el estado emocional, la atención y las expectativas.
En estado de expectativa constante
Uno de los factores centrales es la anticipación. Cuando una persona espera un evento altamente deseado, como un viaje o un período de descanso, el cerebro se mantiene en un estado constante de expectativa. Esta anticipación intensifica la atención sobre el paso del tiempo. En lugar de estar concentrada en las tareas cotidianas, la mente se proyecta hacia el futuro inmediato, comparando una y otra vez el presente con el momento anhelado. Cuanto mayor es el deseo, mayor es la percepción de demora.
Desde la psicología cognitiva se explica que el tiempo no se percibe de manera objetiva, sino subjetiva. El cerebro no cuenta minutos, sino experiencias. Cuando una semana está cargada de rutinas repetitivas, obligaciones y cierres pendientes, se genera una sensación de monotonía. Paradójicamente, cuanto más rutinarias son las actividades, más lento parece avanzar el tiempo en el momento presente, aunque al recordarlo luego se perciba como un período corto.
A esto se suma la carga mental propia de los días previos a las vacaciones. Lejos de ser jornadas relajadas, suelen estar marcadas por el cierre de tareas, la organización del viaje, la delegación de responsabilidades y la presión por dejar todo en orden. Este aumento del estrés incrementa la autoconciencia y hace que las personas estén más pendientes del reloj, reforzando la sensación de lentitud.
Estado actual y estado futuro
Otro elemento clave es el contraste emocional. El cerebro compara el estado actual -trabajo, obligaciones, cansancio- con el estado futuro imaginado -descanso, placer, libertad-. Esa comparación constante genera una percepción de insatisfacción con el presente, lo que amplifica la idea de que el tiempo “no pasa”. En términos psicológicos, cuanto mayor es la brecha entre el presente y el futuro deseado, más extensa se percibe la espera.
La neurociencia también aporta una explicación: cuando una persona está aburrida o poco estimulada, el cerebro procesa menos información novedosa, lo que provoca que el tiempo se sienta más largo en el aquí y ahora. En cambio, cuando hay entusiasmo y actividades placenteras, la atención se dispersa y el tiempo parece acelerarse. En la semana previa a las vacaciones ocurre lo contrario: la mente está enfocada en lo que vendrá, no en lo que sucede.
Curiosamente, este fenómeno se invierte una vez iniciado el descanso. Las vacaciones suelen percibirse como cortas porque están llenas de experiencias nuevas, estímulos, emociones positivas y cambios de rutina. El cerebro registra más recuerdos en menos tiempo, lo que genera la sensación de que “todo pasó volando”.
En definitiva, la sensación de que la última semana antes de las vacaciones se hace eterna no es una falla del reloj, sino una respuesta natural del cerebro ante la expectativa, el deseo y la comparación constante entre el presente y el futuro. Comprender este mecanismo puede ayudar a transitar esos días con mayor paciencia y, quizás, a encontrar pequeñas formas de disfrutar el camino hacia el descanso.