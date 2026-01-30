Buenos Aires se renueva: montaron vigas de 45 toneladas para ampliar el Puente Labruna

En un operativo nocturno de alta complejidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanzó con la ampliación del Puente Labruna , clave para mejorar la circulación entre el norte de la Ciudad y la Costanera. La obra permitirá duplicar la capacidad actual del viaducto y beneficiará a más de 350 mil personas que transitan a diario por Núñez.

La intervención se desarrolló durante la noche y la madrugada con el despliegue de grúas de gran tamaño para colocar siete vigas de hormigón de 32 metros de largo y 45 toneladas cada una. La nueva estructura se ubica sobre la Avenida Cantilo, junto al estadio de River Plate, y forma parte de un plan integral para mejorar la conectividad entre la Ciudad y la Costanera norte.

El nuevo puente permitirá sumar dos carriles de circulación y una pasarela peatonal de mayor amplitud, lo que optimizará el tránsito vehicular y la seguridad de peatones y ciclistas. Con esta ampliación, se busca responder a una demanda histórica de la zona, donde confluyen actividades educativas, deportivas, tecnológicas y recreativas.

En noviembre pasado ya se había concretado una etapa previa del proyecto, con el montaje de seis vigas de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una sobre la Avenida Lugones. En las próximas semanas está previsto avanzar con la instalación de vigas sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, lo que permitirá habilitar un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria y mejorar la integración del transporte público.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó los trabajos junto al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Durante la recorrida, destacaron que se trata de una obra estratégica que acompaña el crecimiento urbano y anticipa las necesidades futuras de movilidad.

Según se informó oficialmente, la nueva configuración del Puente Labruna contará con un viaducto de dos carriles en sentido noroeste, hacia Ciudad Universitaria y Avenida Cantilo, y otro en sentido sureste, hacia el Parque de la Innovación y la Avenida Lugones. Esta distribución permitirá ordenar los flujos de tránsito y reducir los tiempos de viaje en horas pico.

obra puente labruna GCBA

Para concretar el montaje de las vigas fue necesario cerrar completamente la Avenida Cantilo, a la altura de Udaondo, desde las 22 hasta las 7. Además, la salida de Lugones hacia Udaondo permanece cerrada por un plazo estimado de tres semanas, con desvíos habilitados hacia la Avenida Del Libertador o La Pampa.

Más espacio para peatones y ciclistas

La obra no solo apunta a mejorar la circulación vehicular. El proyecto incluye nuevas calles colectoras, pasos peatonales más seguros y una plaza elevada sobre las colectoras, con accesos mediante rampas, terrazas y escaleras. Esta intervención busca integrar el entorno urbano con el Parque de la Innovación, un polo tecnológico y educativo en pleno desarrollo.

La pasarela peatonal entre los viaductos tendrá cuatro metros de ancho, lo que permitirá un cruce más cómodo y seguro para quienes se desplazan a pie o en bicicleta. De este modo, el Puente Labruna se consolida como un nodo clave de movilidad multimodal en el norte porteño.

A menos de dos kilómetros del viaducto, la Ciudad también proyecta la construcción del Anillo La Pampa, un túnel vehicular y un puente peatonal que conectarán la zona con el Río de la Plata y el Aeroparque Metropolitano. Ambas obras se complementan dentro de una estrategia de infraestructura que busca integrar barrios, reducir tiempos de traslado y acompañar el crecimiento urbano. Se estima que los trabajos del Puente Labruna finalizarán en septiembre.