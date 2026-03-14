Se anuncia la llegada de una nueva aerolínea para competir en el mercado argentino

El mercado aerocomercial argentino sumará en los próximos meses un nuevo actor enfocado en la conectividad regional. Se trata de Joy Airlines, una aerolínea de capitales mayoritariamente nacionales que buscará cubrir rutas poco atendidas entre ciudades del interior, con una propuesta de servicio premium y una flota de jets regionales.

El proyecto está impulsado por Juan Maggio, expresidente de Southern Winds, junto a un grupo de empresarios con trayectoria en el sector aeronáutico.

La iniciativa demandó una inversión inicial estimada en US$20 millones y también involucra al abogado Eduardo Loioco, Jonathan Woodrow —con experiencia en el mercado asegurador de aeronaves en Lloyd’s of London—, Oscar Segura, exdirectivo de Aerolíneas Argentinas, y Horacio Darre, con antecedentes ejecutivos en distintas compañías aéreas.

Para el inicio de sus operaciones, Joy prevé incorporar dos aviones Bombardier CRJ-200 LR, tomados en modalidad de leasing. Estas aeronaves tienen capacidad para 50 pasajeros y cuentan con una configuración de cabina de dos asientos por lado, sin asiento central, lo que apunta a ofrecer mayor comodidad y espacio personal.

Desde la empresa señalan que el servicio incluirá atención personalizada, un servicio a bordo diferenciado y procesos de embarque y desembarque más ágiles, en línea con un posicionamiento de cabotaje premium. El modelo busca combinar eficiencia operativa con una experiencia de viaje de mayor confort, orientada tanto al turismo como al pasajero corporativo.

La red inicial de Joy contempla vuelos desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de conexiones regionales entre ciudades del interior, como Córdoba, Puerto Iguazú y San Carlos de Bariloche.

El objetivo es fortalecer la conectividad directa entre destinos turísticos y polos productivos, reduciendo la dependencia del Área Metropolitana de Buenos Aires como nodo de conexión.

En ese marco, la compañía ya firmó un acuerdo con el gobierno de la provincia de Jujuy, que se perfila como el primer destino confirmado una vez que se completen las autorizaciones regulatorias.

El inicio efectivo de las operaciones dependerá de la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según el cronograma preliminar, Joy espera contar con sus aeronaves a partir de abril, lo que permitiría comenzar a volar entre mayo y junio, una vez finalizado el proceso regulatorio.

El lanzamiento de Joy se produce en un contexto de reconfiguración del mercado aerocomercial argentino, marcado por la competencia de las aerolíneas low cost y los cambios operativos de Aerolíneas Argentinas. En ese escenario, la nueva compañía apuesta a un nicho específico: rutas regionales con menor volumen de demanda, operadas con aviones pequeños y un servicio diferenciado.

“En un mercado donde la conectividad regional sigue siendo una deuda pendiente, Joy se presenta con una concepción federal de rutas y una propuesta orientada a elevar la calidad del servicio al cliente”, señalaron desde la empresa en un comunicado.

De concretarse el plan, la llegada de Joy podría representar una mejora en la conectividad aérea entre ciudades del interior, con impacto tanto en el turismo como en los viajes de negocios, y sin necesidad de pasar por Buenos Aires.