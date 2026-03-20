La actualización que prepara WhatsApp para una función muy usada en los grupos

La aplicación de mensajería WhatsApp , propiedad de Meta, prepara una actualización que modificará una de sus herramientas más utilizadas: las encuestas . Según se conoció en versiones de prueba, la plataforma permitirá editarlas una vez publicadas, una función que apunta a brindar mayor flexibilidad a los usuarios.

Actualmente, cuando una encuesta presenta errores o necesita ajustes , la única opción disponible es eliminarla y crear una nueva, lo que implica perder los votos ya registrados. Con este cambio, los usuarios podrán corregir detalles sin afectar los resultados obtenidos hasta ese momento.

La novedad fue detectada en una versión beta para Android y permitiría modificar principalmente el título de la encuesta. Esto resultará útil para corregir errores de redacción o aclarar consignas poco precisas.

Sin embargo, la edición tendrá límites: no se podrán alterar las opciones de respuesta. Esta restricción busca mantener la coherencia de la votación y evitar confusiones entre los participantes.

Además, cada modificación quedará señalizada dentro del chat mediante una etiqueta que indicará que la encuesta fue editada, en línea con criterios de transparencia.

celular usuario 2 WhatsApp acelera sus actualizaciones.

Uno de los principales beneficios de esta mejora es que los usuarios ya no perderán los votos acumulados al hacer correcciones. De esta manera, WhatsApp busca mejorar la experiencia sin comprometer la integridad de los datos.

Expertos señalan que esta función será especialmente útil en grupos de trabajo o comunidades, donde las encuestas suelen utilizarse para tomar decisiones rápidas y consensuadas.

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de pruebas y no tiene una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios. Como suele ocurrir con este tipo de funciones, primero se evalúa en versiones beta antes de su implementación global.

En paralelo, WhatsApp continúa desarrollando otras mejoras para las encuestas, como la posibilidad de votar de forma anónima o establecer fechas de vencimiento para las votaciones, lo que refuerza su apuesta por hacer más dinámica esta herramienta.