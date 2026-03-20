Crearán el primer monumento dedicado al fernet con cola: dónde se ubicará

El Festival Provincial del Fernet dará este año un salto clave al instalarse en Cosquín , donde se desarrollará en el escenario emblemático de la Plaza Próspero Molina. Tras su reprogramación por cuestiones climáticas, el evento se llevará a cabo finalmente del 2 al 5 de abril, coincidiendo con el fin de semana largo de Semana Santa.

Nacido en Cruz del Eje en 2019, el festival busca consolidarse como una propuesta cultural y turística que celebra una de las bebidas más representativas de Córdoba. Una de las grandes novedades de esta edición es la creación del primer monumento dedicado al fernet con coca. La votación ya está en marcha a través de las redes sociales oficiales del festival, donde el público puede elegir entre cinco propuestas artísticas.

El diseño ganador será el que finalmente se construya como homenaje al “Negro Becerra”, figura asociada al origen de esta popular mezcla, considerada por los organizadores como “el máximo reunidor social argentino”.

La obra será realizada por artistas cordobeses junto a la Cámara de Escultores de Buenos Aires , y cada boceto refleja valores como la amistad, la unión, el ritual y la identidad. Una vez definido el diseño, también se decidirá en qué ciudad quedará emplazado el monumento, en una instancia que podría incluir participación ciudadana.

Para los impulsores del evento, el fernet con coca trasciende lo gastronómico. “No tiene clase social”, sostienen, al destacar que es consumido por personas de distintos ámbitos, edades y gustos musicales. En ese sentido, el festival propone una programación diversa que refleja esa amplitud cultural, combinando géneros y públicos en un mismo espacio de encuentro.

El evento se extenderá durante cuatro jornadas con propuestas variadas. El jueves 2 de abril, será la apertura oficial con actividades culturales: recorrido por la historia del fernet, proyecciones, paseo gastronómico, feria de emprendedores y Expo Fernet.

El viernes 3 de abril, con entrada libre y gratuita, se presentará la Ruta del Fernet. Se avanzará con la elección del monumento y se realizará el homenaje al Negro Becerra. Habrá shows, DJs en vivo, sorteos y un brindis de apertura.

El sábado 4 de abril será la primera noche central con entradas a $20.000. Actuarán Los Abuelos de la Nada, Monada, La China Romero, Malparidas, 4 al Hilo, Los del Swing, El Chino Cárdenas, La Llave y El Fabri.

En tanto, el domingo 5 de abril, están previstas las presentaciones de El Negro Videla, Lisandro Márquez, El Negro Álvarez, además de El Clan, Cristin Valle, Alokate, Maniacos y tributos a Leo Matioli. Las entradas pueden adquirirse online y en puntos de venta físicos, con una promoción de abono para ambas noches pagas.

Apuesta cultural

El festival recibió además el beneplácito de la Legislatura de Córdoba, que destacó su aporte a la identidad cultural, el turismo regional y la economía creativa.

Impulsado por el legislador Leonardo Limia, el reconocimiento subraya el valor del evento como expresión de una tradición profundamente arraigada en la vida social cordobesa.