Franco Riva se consagró en el Callejero de Buenos Aires: Chevrolet se quedó con un Gran Premio histórico
En un cierre apasionante, el piloto de Chevrolet Cruze venció a Emiliano Stang y se adjudicó la primera fecha del TC2000.
La ciudad volvió a vibrar con el automovilismo de élite. Tras 13 años de ausencia, el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires culminó este domingo con una carrera de nivel internacional en el circuito del sur porteño. En un duelo que mantuvo el suspenso hasta la última vuelta, Franco Riva (Chevrolet) se impuso en una batalla estratégica para subir a lo más alto del podio.
Un podio de alto voltaje en el sur porteño
La final ofreció un espectáculo de competitividad pura. Riva logró contener los ataques de Emiliano Stang (Toyota), quien presionó hasta el final pero debió conformarse con el segundo puesto. El podio lo completó el experimentado Gabriel Ponce de León, aportando el broche de oro con su jerarquía en una jornada histórica para el deporte local.
A diferencia de las accidentadas tandas del sábado, la carrera principal fluyó con mayor ritmo, aunque no estuvo exenta de incidentes mecánicos que cambiaron el rumbo de la competencia.
Golpe de escena: El abandono de los favoritos
La fiabilidad mecánica fue el verdugo de varios candidatos. El hecho más alarmante lo protagonizó Francisco Monarca (Honda), cuyo motor sufrió un sobrecalentamiento que derivó en un principio de incendio en pista, provocando la salida de la bandera amarilla y su retiro inmediato.
Por otro lado, la fortuna no acompañó a los históricos:
Matías Rossi: El "Misil", que largaba desde la pole, debió abandonar por fallas en su motor.
Diego Ciantini: Tras complicaciones en la parrilla de salida que lo retrasaron del 3° al último puesto, sufrió roces en pista que forzaron su retiro a mitad de carrera.
Nicolás Traut: El piloto de Chevrolet fue penalizado y también se vio obligado a dejar la competencia.
Debuts consagratorios y la ausencia de Vivian
Los jóvenes talentos demostraron estar a la altura del desafío urbano. Valentín Yankelevich cerró una actuación consagratoria al finalizar en la 4ta posición, seguido de cerca por Facundo Aldrighetti, quien completó el Top 5. El piloto ruso Evgenii Leonov también logró cruzar la meta en el puesto 13 tras una carrera de menor a mayor.
Cabe recordar que la grilla sintió la ausencia de Franco Vivian, quien no pudo ser de la partida tras confirmarse una microfractura lumbar producto de su fuerte accidente en la práctica del sábado.
Resultados Finales - Fecha 1 TC2000 (Callejero de Buenos Aires)
- franco riva
- emiliano stang
- gabriel ponce de león
- valentín yankelevich
- facundo aldrighetti
- franco morillo
- diego ciantini
- benjamin squaglia
- tomas fernandez
- matías capurro
- nicolas traut
- nicolas
- gines
- evgenii leonov
- marcelo ciarrocchi
- nicolas palau
- matías rossi
- francisco monarca