Franco Riva se consagró en el Callejero de Buenos Aires: Chevrolet se quedó con un Gran Premio histórico

En un cierre apasionante, el piloto de Chevrolet Cruze venció a Emiliano Stang y se adjudicó la primera fecha del TC2000.

La ciudad volvió a vibrar con el automovilismo de élite. Tras 13 años de ausencia, el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires culminó este domingo con una carrera de nivel internacional en el circuito del sur porteño. En un duelo que mantuvo el suspenso hasta la última vuelta, Franco Riva (Chevrolet) se impuso en una batalla estratégica para subir a lo más alto del podio.

Un podio de alto voltaje en el sur porteño tc2000 TyC Sports La final ofreció un espectáculo de competitividad pura. Riva logró contener los ataques de Emiliano Stang (Toyota), quien presionó hasta el final pero debió conformarse con el segundo puesto. El podio lo completó el experimentado Gabriel Ponce de León, aportando el broche de oro con su jerarquía en una jornada histórica para el deporte local.

A diferencia de las accidentadas tandas del sábado, la carrera principal fluyó con mayor ritmo, aunque no estuvo exenta de incidentes mecánicos que cambiaron el rumbo de la competencia.

TC2000 Juan Ignacio Saltiva / MDZ Golpe de escena: El abandono de los favoritos La fiabilidad mecánica fue el verdugo de varios candidatos. El hecho más alarmante lo protagonizó Francisco Monarca (Honda), cuyo motor sufrió un sobrecalentamiento que derivó en un principio de incendio en pista, provocando la salida de la bandera amarilla y su retiro inmediato.

Por otro lado, la fortuna no acompañó a los históricos: