Aumentan los colectivos nacionales que cruzan entre CABA y el GBA

El boleto de las 104 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que unen la Ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires aumentará desde mañana, con un valor mínimo que pasará a 700 pesos y completará una suba total del 41% respecto de febrero, según informó la Secretaría de Transporte.

El nuevo cuadro tarifario alcanza a los servicios que cruzan la Avenida General Paz y el Riachuelo entre la Ciudad y el GBA, cuyo boleto mínimo subirá de 650 a 700 pesos, mientras que los tramos más largos, de más de 27 kilómetros, costarán 959,71 pesos para usuarios con SUBE registrada o medios de pago electrónicos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

De acuerdo con Transporte, el ajuste completa un incremento del 41% sobre los valores vigentes en febrero y busca garantizar la sostenibilidad del sistema y reducir la brecha con las tarifas de los colectivos bajo jurisdicción de CABA y de la provincia de Buenos Aires, donde el boleto mínimo ronda los 681,85 y 832,57 pesos respectivamente, según confirmaron fuentes del sector.

Aumentan 104 líneas de colectivos nacionales del AMBA que cruzan Ciudad–GBA: el boleto mínimo pasa de 650 a 700 pesos y se completa una suba total del 41% entre febrero y marzo.

Se trata de las líneas dejurisdicción nacional que cruzan General Paz o Riachuelo entre CABA y el Gran Buenos Aires (1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197).

El aumento es el segundo tramo de la resolución de Transporte: 31% en febrero + 10% ahora, que da un alza total cercana al 41% sobre tarifas de enero.

Con SUBE registrada (o medios electrónicos equivalentes): 0 a 3km 700 pesos; 3 a 6km 779,78 pesos; 6 a 12km 839,86 pesos; 12 a 27km 899,99 pesos; más de 27km 959,71 pesos.

Con SUBE no registrada, el mínimo pasa a 1.113 pesos y los valores escalan hasta unos 1.525,94 pesos para recorridos más largos.

Relación con CABA y Provincia

-En CABA, el mínimo de colectivo está en torno a 681,85 pesos, mientras que en Provincia ronda 832,57 pesos, porque allí se ajusta todos los meses con fórmula 2% + inflación y se sumó un extra del 10% a fines de 2025 y en marzo por subsidios.

-Nación dice que el objetivo es “equiparar costos” con los servicios que operan dentro de CABA, aunque admite que seguirán por debajo de las tarifas vigentes en Provincia.