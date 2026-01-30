Se vienen las tormentas a Buenos Aires tras la ola de calor: a qué hora se larga con todo y cómo seguirán las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional adelantó que este viernes habrá una tormenta no solo en el AMBA sino también en varias localidades de la provincia.

Luego de una semana de mucho calor, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que se vienen las tormentas a la provincia de Buenos Aires. Se espera que las precipitaciones de este viernes 30 de enero impacten favorablemente en las temperaturas.

¿Cuándo se larga la tormenta en Buenos Aires? Las tormentas se desatarán en horas de la tarde de este viernes, después de una mañana soleada y calurosa. Por la noche se extienden las probabilidades de precipitaciones, pero en forma de lluvia.

image ¿En qué zonas de Buenos Aires lloverá este viernes? Las tormentas y lluvias están pronosticadas, además de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense, para las localidades de San Fernando, Los Polvorines, San Miguel, Tres de Febrero, Moreno, Merlo, Morón, La Matanza, Ezeiza, Lomas de Zamora, Quilmes, La Plata, Cañuelas, Chascomús, General Paz, San Miguel del Monte, Punta Indio, Dolores, Las Flores y toda la costa sur de la Provincia.

Además, se esperan precipitaciones en la zona norte, como San Nicolás de los Arroyos, San Antonio de Areco, Luján, Escobar y alrededores.