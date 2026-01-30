Fin de semana bajo tormentas fuertes y granizo: la advertencia de un especialista

El meteorólogo y pronosticador aeronáutico Carlos Bustos advirtió que Mendoza enfrentará un fin de semana marcado por la inestabilidad, con tormentas de intensidad moderada a severa desde este viernes y al menos hasta el domingo. “Vamos a tener una jornada bastante complicada desde el punto de vista meteorológico. Esto sería viernes y sábado”, señaló en diálogo con MDZ Radio .

Según explicó, para este viernes rige una alerta naranja en el Sur provincial y el Valle de Uco, y amarilla para el Gran Mendoza y el Este. “Lo peor, por lo menos en lo que es la zona sur de la provincia, estaría dándose hoy con la alerta naranja por ocurrencia de tormentas fuertes”, indicó, y agregó que “los mapas meteorológicos están mostrando también la posibilidad de granizo en estos días”.

Bustos detalló que la probabilidad de tormentas severas será elevada en amplios sectores de la provincia. “No solamente en lo que sería el Sur Provincial, sino también en la zona del Valle de Uco y el norte de la provincia podría llegar a tener también alguna de estas tormentas severas”, afirmó. El fenómeno, explicó, está asociado a “un sistema meteorológico en altura que está aproximando desde el Pacífico”.

En cuanto a las temperaturas, anticipó una jornada calurosa para hoy. “Hoy vamos a tener una jornada calurosa con una máxima, todo depende de la nubosidad, pero podría estar rondando los 34 o 35 grados aproximadamente”. Para el sábado, en cambio, se espera un descenso térmico: “Se espera descenso de la temperatura porque la nubosidad va a hacer que la máxima no sea tan alta como la que se va a registrar hoy”.

Respecto a la evolución de la inestabilidad , Bustos precisó que “durante la tarde se esperan tormentas en la zona sur de la provincia y en sectores de la precordillera” y que “hacia la noche prácticamente las tormentas abarcarían los cuatro oasis cultivados”. Añadió que “mañana también se esperan precipitaciones” y que “lo peor se registra entre hoy y mañana”.

El especialista puso especial énfasis en el riesgo de granizo. “El granizo se va a hacer presente en los departamentos de San Rafael y General Alvear. También podría haber algo de granizo en el Valle de Uco, esto más hacia la noche, y parte de la zona este”, señaló. Según explicó, aunque el descenso térmico le quite energía a la atmósfera, “este sistema meteorológico en altura se va a quedar medio quieto en estos días y por eso se esperan tormentas hasta el domingo”.

Inestabilidad en alta montaña

La inestabilidad también alcanzará a la alta montaña y al paso internacional a Chile. “Atención en Ruta 7 porque lo que es la precordillera, sectores de Uspallata, podría haber incluso tormentas”, advirtió, y sostuvo que “el tiempo lluvioso en el sector cordillera se va a extender hasta el domingo y recién mejoraría el día lunes”.

Al sintetizar el pronóstico, Bustos indicó que para este viernes se espera un día “caluroso, con nubosidad variable, tormentas de intensidad moderada a severa a partir de la tarde, probabilidad de ocurrencia de granizo en distintos sectores de la provincia”, con una máxima estimada de 35 grados. Para el sábado, anticipó “una jornada mayormente nublada, ventosa, con descenso de la temperatura”, con máxima de 29 grados, mientras que el domingo estará “parcialmente nublado”, con “probabilidad de lluvias aisladas, con tendencia a mejorar en forma parcial a lo largo del día”.

Finalmente, resumió el escenario general: “Lo más severo estaría registrándose entre esta tarde y la siguiente madrugada”, mientras que “el lunes ya en general condiciones de estabilidad atmosférica”.