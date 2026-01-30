Caluroso y bajo alerta naranja: esto dice el pronóstico para Mendoza este viernes

El viernes tendrá altas temperaturas en Mendoza, con una máxima de 36° y una mínima de 24°. Rige una alerta por tormentas en toda la provincia.

El cierre de la semana laboral llega con calor intenso en Mendoza y un alerta meteorológica vigente para todo el territorio provincial. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional a través de su Sistema de Alerta Temprana, las tormentas no se mantendrán durante toda la jornada, sino que se esperan principalmente durante la noche.

Durante la mañana y la tarde el tiempo se mantendrá algo nublado y con temperaturas altas, en un contexto bien veraniego. La mínima será de 24° y la máxima alcanzará los 36°, con un ambiente pesado que se sentirá con fuerza durante la siesta.

Con el avance de la tarde, el panorama comenzará a desmejorar y se abrirá paso un tramo de mayor inestabilidad que derivará en tormentas durante la noche. Debido a esto el SMN emitió dos alertas, una amarilla y otra naranja. El Gran Mendoza, Valle de Uco y en los departamentos de norte y este están bajo alerta amarilla lo que significa que se registrarán tormentas fuertes con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. En cuanto a los acumulados, se estiman entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de valores superiores en forma puntual.

En cambio, en el sur de Mendoza, en Malargüe, San Rafael y General Alvear, rige una alerta naranja: "El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada".

El tiempo en Mendoza para el fin de semana De cara al fin de semana, el sábado se espera un cambio marcado: estará mayormente nublado, ventoso y con descenso de la temperatura, además de lluvias y tormentas de intensidad moderada a severa, con posibilidad de granizo. La máxima será de 29° y la mínima de 23°, con precipitaciones también previstas en cordillera.