Reforma laboral: un grupo de gobernadores dialoguistas se reúne para fijar una estrategia de negociación

El encuentro tendrá a la reforma laboral como uno de los principales temas. Los gobernadores advierten el impacto que tendría la reducción de Ganancias.

Un grupo de gobernadores considerados "dialoguistas" se reunirá este jueves en la Casa de Salta, en la ciudad de Buenos Aires, para definir una posición común frente a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que el oficialismo busca aprobar durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Quiénes son lo gobernadores dialoguistas El encuentro será encabezado por el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y contará con la participación de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rolando Figueroa (Neuquén), según confirmaron fuentes oficiales. La reunión se da en el marco de las negociaciones abiertas con la Casa Rosada por el contenido del proyecto.

La jefa del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó el miércoles por la tarde una reunión con senadores aliados al Gobierno nacional. La exministra de Seguridad se llevó una serie de pedidos de modificaciones al dictamen que en diciembre firmó el Gobierno.

El reclamo de los gobernadores por el impuesto a las Ganancias Uno de los puntos de mayor fricción entre el Gobierno nacional y las provincias es la reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas, una medida que tendría impacto directo en la recaudación provincial. La baja de la alícuota a las sociedades, del 35% al 31,5%, implicaría una pérdida estimada de 1,2 billones de pesos para las provincias.

Ante ese escenario, el oficialismo analiza alternativas para compensar a los distritos, de acuerdo con fuentes que siguen de cerca las conversaciones. Los gobernadores aliados condicionan su respaldo a la reforma a la definición de un esquema que amortigüe ese impacto fiscal.