Mendoza bajo doble alerta por Zonda, tormentas y granizo: qué zonas se verán afectadas

El clima vuelve a encender las alertas en Mendoza . Este lunes comenzó con advertencias meteorológicas en distintos puntos de la provincia debido a la posible combinación de varios fenómenos: viento Zonda , tormentas intensas e incluso caída de granizo en algunos sectores.

El informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional marcó distintos niveles de alerta y pidió prestar atención a la evolución del tiempo durante la jornada. No todas las regiones enfrentan el mismo escenario. En varios departamentos rige una alerta amarilla por condiciones meteorológicas que pueden complicarse en determinadas horas del día. En otros casos, el nivel sube a naranja, lo que indica un riesgo mayor y fenómenos potencialmente más intensos.

Según el reporte, las áreas bajo advertencia incluyen sectores de la precordillera, distintos valles del centro provincial y zonas del sur mendocino.

El fenómeno más destacado del pronóstico es el viento Zonda. Este viento característico de la región suele descender desde la cordillera y provoca cambios bruscos en el ambiente. Cuando aparece, la temperatura puede subir rápidamente y la humedad cae de forma abrupta.

Las estimaciones indican que en varias áreas las velocidades podrían ubicarse entre 30 y 45 kilómetros por hora , con ráfagas que en algunos momentos alcanzarían los 65 kilómetros por hora .

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Las zonas incluidas dentro de esta advertencia abarcan la precordillera de Las Heras, la precordillera de Luján de Cuyo, además de sectores de Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato.

Cuando el Zonda se intensifica, el ambiente se vuelve seco y el polvo en suspensión puede afectar la visibilidad. Por ese motivo, las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre durante el fenómeno y mantener cerradas puertas y ventanas para impedir el ingreso de aire caliente y partículas.

Malargüe bajo alerta naranja

La situación más delicada se prevé en el sur provincial. Allí, el nivel de advertencia sube a alerta naranja debido a la posible intensidad del viento.

En la zona baja de Malargüe, el Zonda podría soplar con velocidades que oscilarían entre 40 y 60 kilómetros por hora. Las ráfagas, sin embargo, podrían superar los 80 kilómetros por hora en determinados momentos.

Cuando el fenómeno alcanza esa intensidad, el impacto suele sentirse con mayor claridad. Además del polvo en suspensión, pueden registrarse aumentos repentinos de temperatura y condiciones de muy baja humedad.

Ante este panorama, los organismos de emergencia aconsejan asegurar objetos que puedan volarse, evitar estacionar vehículos debajo de árboles y permanecer en lugares cerrados mientras dure el fenómeno.

También se sugiere tener a mano elementos básicos de emergencia, como linterna, radio, documentación personal y teléfono cargado.

Tormentas fuertes y posible granizo

El pronóstico no solo menciona viento Zonda. En el sur mendocino también se espera inestabilidad asociada a tormentas.

Las áreas bajo alerta amarilla por este fenómeno son General Alvear y la zona baja de San Rafael. Allí podrían desarrollarse tormentas de intensidad variable, algunas con características fuertes.

Estos episodios podrían estar acompañados por actividad eléctrica frecuente, ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora, caída de granizo y lluvias intensas en períodos breves.

El acumulado de precipitaciones estimado se ubica entre 25 y 50 milímetros, aunque en ciertos puntos podría superarse de manera puntual.

Entre las recomendaciones principales figuran evitar salir durante la tormenta, limpiar desagües para facilitar el drenaje del agua y buscar refugio en viviendas o vehículos cerrados si el fenómeno se presenta mientras se está al aire libre.

El pronóstico para el inicio de la semana

Según el informe difundido por organismos provinciales de contingencias climáticas, el lunes se presentará con cielo parcialmente nublado y algunas lluvias aisladas durante la mañana.

También se espera un descenso de la temperatura acompañado por vientos moderados del sector sur. En la cordillera el cielo se mantendría parcialmente cubierto, mientras que en el sur provincial podría sentirse el Zonda.

Las temperaturas previstas rondan los 26 grados de máxima y 16 de mínima, aunque la presencia del viento caliente podría generar variaciones temporales en algunos sectores.

Mientras tanto, los especialistas recomiendan seguir los informes oficiales del Servicio Meteorológico y de Defensa Civil para mantenerse actualizados sobre cualquier cambio en las alertas.