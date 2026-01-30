Tormenta en Mendoza: se inundó un reconocido centro comercial

Esta tarde una fuerte tormenta se desató en el Gran Mendoza. Un centro comercial se inundó.

Tal como indicaba el pronóstico del tiempo una fuerte tormenta se desató sobre el Gran Mendoza esta tarde. La zona de Luján y Godoy Cruz fueron las primeras en sentir el impacto y el estacionamiento de un reconocido centro Comercial se inundó.

Lluvia Inunda Palmares La tormenta en Mendoza A la alerta por tormentas fuertes y caída de granizo se sumaron las suspensiones de actividades este fin de semana pero la tormenta se adelantó y llegó esta tarde.

En distintaa partes del Gran Mendoza se reportan árboles caídos, calles anegadas y cortes del servicio eléctrico.

tormenta en mendoza 4 Centro comercial inundado Una de las situaciones más llamativas se vivió en el centro comercial Palmares Open Mall. Mientras los clientes recorrían los pasillos, compraban en los locales, algunos disfrutaban de una película y otros de un almuerzo tardío en el patio de comidas, el estacionamiento subterráneo se inundó.

"Parecen ríos", dijo una mujer que tuvo que sacar su vehículo del lugar para irse a su casa y no podía creer la cantidad de agua que se había acumulado.