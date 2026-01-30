Tormenta en Mendoza: lluvias intensas, granizo, fuertes vientos y caos

La tormenta pronosticada para este fin de semana en Mendoza se inició en las primeras horas de la tarde de este viernes.

Durante la tarde de este viernes la tormenta se siente con lluvias intensas y caída de granizo afectaron a distintos puntos del Gran Mendoza, el Valle de Uco y el Este provincial, según reportes técnicos los primeros registros marcaron precipitaciones fuertes con probable granizo pequeño en Godoy Cruz, mientras que en el norte de El Carrizal hubo lluvias intensas acompañadas de granizo.

El núcleo más activo avanzó luego sobre el sur de Blanco Encalada y la zona de la Destilería de YPF, con desplazamiento hacia Luján de Cuyo centro. Minutos más tarde, se registró caída de granizo en sectores de Luján, Godoy Cruz y Maipú. En paralelo, se reportaron lluvias intensas con probabilidad de granizo en Las Heras y al oeste de Guaymallén, mientras que en el departamento de Junín las tormentas impactaron con granizo en las localidades de Medrano, La Isla y Rodríguez Peña.

Desde el sur provincial también se advirtió de granizo en La Tombina, El Cerrito y La Nora, con una celda que avanzaba hacia Ciudad de Mendoza, Cuadro Nacional y Las Paredes. Se informó de lluvias intensas y granizo en cercanías del aeropuerto consolidando un escenario de inestabilidad generalizada sobre buena parte del territorio mendocino. La Ciudad de Mendoza también registró caída de granizo durante algunos minutos.

Producto de este fenómenos se registró un colapso en diferentes vías y caídas de árboles. Por efecto de la tormenta también se registran cortes de energía en El Challao, Dalvían, parte del centro de la Ciudad de Mendoza y otros sectores.

Para este viernes rige una alerta naranja en el Sur provincial y el Valle de Uco, y amarilla para el Gran Mendoza y el Este. Mendoza quedó bajo un esquema de advertencias por tormentas para este viernes y el inicio del sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La provincia aparece con áreas en nivel amarillo y otras en nivel naranja, lo que anticipa un escenario de inestabilidad marcado.