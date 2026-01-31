Retrofit Estratégico: La tendencia global que llegó a la Argentina para modernizar torres clásicas

La reconversión de torres clásicas es una tendencia global que combina ingeniería de punta, sostenibilidad y negocio inmobiliario de alto nivel. Tal como sucedió con el Empire State Building en Nueva York —que redujo su consumo energético un 40% tras una renovación masiva—, Buenos Aires ahora es escenario de un hito similar.

Al igual que en hito neoyorquino, Waves, firma especializada en la transformación y gestión de activos inmobiliarios, aplica ahora en Buenos Aires y específicamente en la emblemática Torre Pirelli en el barrio de Retiro, su metodología de Retrofit Estratégico, un modelo de gestión diseñado para estandarizar la revalorización de activos premium en la región.

Este proyecto no solo busca preservar el valor simbólico de la arquitectura, sino demostrar que, con la gestión adecuada, un edificio histórico puede competir en eficiencia con las construcciones más modernas.

Esta torre tiene más de 50 años, y en el momento en que se erigió, con sus 24 pisos y una altura de 82 metros, estuvo a la vanguardia de las últimas tendencias arquitectónicas del momento por su planta pentagonal y su estructura innovadora con pisos flotantes sostenidos por tensores alrededor de un núcleo central de hormigón. Ubicada en Maipú 1300, en la esquina frente a la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, contó con el primer helipuerto de la ciudad en su terraza.

Este proyecto marca un hito en la gestión de torres corporativas. Reemplazando una infraestructura de chillers -enfriadores de líquido de uso industrial- con 50 años de antigüedad por un moderno sistema de Volumen de Refrigerante Variable (VRV). Esta intervención no es solo una actualización técnica; es una declaración de principios sobre cómo los edificios históricos deben adaptarse a las exigencias de sostenibilidad y confort del siglo XXI.

La modernización de la torre se propuso además con un planteo desafiante, que es llevar adelante esta transformación sin detener el funcionamiento del edificio. El plan de ejecución permite la transición de sistemas sin afectar la operatividad diaria de los inquilinos.

De hecho, hace unos pocos días nuestro equipo lideró una operación quirúrgica durante más de 10 horas de trabajo ininterrumpido, donde llevamos a cabo un izaje crítico hasta la sala de máquinas en el Piso 24 para la instalación del nuevo sistema de climatización de última generación que en poco tiempo disfrutarán todos los usuarios de esta paradigmática torre corporativa.

Esta maniobra técnica de alta complejidad subraya la capacidad de la compañía para gestionar activos críticos sin interrumpir la continuidad del negocio de sus inquilinos, un estándar mandatorio para el segmento corporativo de alta gama. El cambio tecnológico de la Torre Pirelli generará en el corto plazo estos impactos:

Eficiencia energética superior: se estima una reducción drástica en el consumo eléctrico (proyectando alcanzar niveles de ahorro cercanos al 40% anual), alineando el edificio con los estándares internacionales de sostenibilidad.





Confort del usuario: el sistema VRV permite una zonificación precisa, eliminando las fluctuaciones térmicas de los sistemas antiguos y mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en la torre.





: el sistema VRV permite una zonificación precisa, eliminando las fluctuaciones térmicas de los sistemas antiguos y mejorando la calidad de vida de quienes trabajan en la . Reducción de huella de carbono: al eliminar equipos obsoletos, el edificio reduce significativamente sus emisiones indirectas.

Experiencia habitacional

El Retrofit no solo implica modernización de la infraestructura. También una renovación de cómo se concibe la experiencia de quien habita el edificio. El verdadero valor de un activo premium hoy en día es la parte ´soft´, aquello que no se ve. No sólo son los amenities, sino que el desafío es dotar al desarrollo inmobiliario de una oferta de servicios que se adapte a lo que enriquece la estadía de la persona que viene a trabajar, desde propuestas lúdicas, de bienestar y artísticas, y la generación de comunidad mediante estas iniciativas, hasta la posibilidad de contar con un equipo profesional dedicado en forma exclusiva al gerenciamiento del edificio.

Este caso demuestra que los edificios con historia pueden competir en eficiencia con las construcciones nuevas si se aplica la ingeniería correcta. La misión es extender la vida útil de los activos y maximizar la rentabilidad a través de la sostenibilidad.

Torres con historia vs nuevas

Las torres con historia pueden competir con nuevas construcciones. Hoy, gran parte del parque de oficinas premium en Buenos Aires enfrenta el riesgo de la obsolescencia técnica. El Retrofit no es solo una mejora, es el motor que devuelve el valor de mercado a los activos históricos.

* Marcos Villanueva, co fundador y CEO de Waves.