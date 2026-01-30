Presenta:

Sociedad

|

granizo

Brutal granizo en una localidad de Buenos Aires: cayeron piedras del tamaño de una pelota de tenis y los videos son tremendos

En General Belgrano, en el centro de la provincia de Buenos Aires, hubo una tormenta acompañada de fuerte granizo que causó la caída de árboles.

MDZ Sociedad

Las imágenes de la caída de granizo en General Belgrano, Buenos Aires.

Las imágenes de la caída de granizo en General Belgrano, Buenos Aires.

Captura de video

En medio de la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por probables tormentas en Buenos Aires, una localidad del centro de la provincia se vio afectada por un brutal granizo. Se trata de General Belgrano, a 162 kilómetros de la Capital Federal.

En redes sociales, los vecinos compartieron fotos y videos del granizo. Una usuaria, llamada Male (@MaleeA18) contó que la tormenta le agarró en la ruta. "Eran piedras del tamaño de una pelota de tenis, se cayeron muchos árboles. Fue tremendo, estamos vivimos de milagro", relató.

Te Podría Interesar

Las fotos y videos del granizo en General Belgrano

Granizo en General Belgrano
Un jard&iacute;n lleno de granizo en General Belgrano, Buenos Aires.

Un jardín lleno de granizo en General Belgrano, Buenos Aires.

Granizo en General Belgrano
Granizo del tamaño de una pelota en General Belgrano
Granizo y tormenta

Archivado en

Notas Relacionadas