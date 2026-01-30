Brutal granizo en una localidad de Buenos Aires: cayeron piedras del tamaño de una pelota de tenis y los videos son tremendos
En General Belgrano, en el centro de la provincia de Buenos Aires, hubo una tormenta acompañada de fuerte granizo que causó la caída de árboles.
En medio de la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional por probables tormentas en Buenos Aires, una localidad del centro de la provincia se vio afectada por un brutal granizo. Se trata de General Belgrano, a 162 kilómetros de la Capital Federal.
En redes sociales, los vecinos compartieron fotos y videos del granizo. Una usuaria, llamada Male (@MaleeA18) contó que la tormenta le agarró en la ruta. "Eran piedras del tamaño de una pelota de tenis, se cayeron muchos árboles. Fue tremendo, estamos vivimos de milagro", relató.