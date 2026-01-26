En que provincia se espera que caiga granizo hoy, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que varias provincias estarán bajo alerta este lunes, con lluvias intensas, tormentas fuertes y riesgo de granizo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este lunes rige alerta una meteorológica por fuertes lluvias y tormentas en San Luis, Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Según el organismo, la jornada estará marcada por condiciones de inestabilidad, con fenómenos que podrían intensificarse de manera localizada en las provincias mencionadas.

Estos eventos podrán estar acompañados por granizo, actividad eléctrica intensa, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 km/h. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 20 y 45 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de forma puntual.

mapa_alertas (32) Varias provincias estarán afectadas por lluvias abundantes, granizo y ráfagas durante la jornada. El pronóstico también señala que, en los niveles más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse mayormente en forma de granizo y/o nieve, lo que puede generar complicaciones adicionales en rutas de montaña y zonas de altura.