Alerta naranja por tormentas en Mendoza: esta tarde será el momento más crítico
Defensa Civil advirtió que desde las 14 habrá alerta naranja, con alta probabilidad de granizo, lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas.
El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección Provincial de Defensa Civil activaron una alerta naranja por tormentas para gran parte de Mendoza para la tarde de este Domingo, franja horaria en la que se espera el escenario más complejo, con lluvias intensas, probable caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Según el reporte meteorológico oficial, a partir de las 14 comenzará el desarrollo convectivo en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con tormentas que se intensificarán inicialmente en Malargüe cerca de las 15.
En su fase inicial, los fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en el Sur provincial, para luego desplazarse hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza, con precipitaciones moderadas y alta probabilidad de granizo, especialmente en estas regiones.
Hacia la noche, el sistema avanzará sobre la zona Este, donde se prevé un riesgo elevado de granizo y lluvias intensas, con persistencia de la inestabilidad hasta la madrugada del lunes 26.
Alerta naranja en Mendoza
En paralelo, se espera un cambio en el régimen de vientos: durante el mediodía predominará una circulación leve desde el norte, pero a partir de las 20 ingresará viento asociado a las tormentas desde el oeste, afectando primero el Sur provincial. Entre las 21 y las 22 rotará al sur, abarcando toda la provincia hasta aproximadamente las 5 del lunes, con ráfagas que podrían alcanzar una intensidad promedio de 40 km/h, especialmente en el Gran Mendoza y el Este.
Para la Alta Montaña, el pronóstico indica precipitaciones moderadas desde las 16, comenzando en el sector Norte y extendiéndose luego al Centro y Sur, con una duración estimada hasta las 6 del lunes.
En el llano, la temperatura máxima promedio provincial para este Domingo ronda los 33 grados, mientras que las mínimas oscilaron entre los 16 y 21 grados según la región.
Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomendaron extremar precauciones durante la tarde, evitar circular en momentos de tormentas intensas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.