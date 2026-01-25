Alerta naranja por tormentas en Mendoza: esta tarde será el momento más crítico

El Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección Provincial de Defensa Civil activaron una alerta naranja por tormentas para gran parte de Mendoza para la tarde de este Domingo , franja horaria en la que se espera el escenario más complejo, con lluvias intensas, probable caída de granizo , fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el reporte meteorológico oficial, a partir de las 14 comenzará el desarrollo convectivo en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con tormentas que se intensificarán inicialmente en Malargüe cerca de las 15.

En su fase inicial, los fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa en el Sur provincial, para luego desplazarse hacia el Valle de Uco y el Gran Mendoza, con precipitaciones moderadas y alta probabilidad de granizo , especialmente en estas regiones.

Hacia la noche, el sistema avanzará sobre la zona Este, donde se prevé un riesgo elevado de granizo y lluvias intensas, con persistencia de la inestabilidad hasta la madrugada del lunes 26.

Alerta naranja en Mendoza

En paralelo, se espera un cambio en el régimen de vientos: durante el mediodía predominará una circulación leve desde el norte, pero a partir de las 20 ingresará viento asociado a las tormentas desde el oeste, afectando primero el Sur provincial. Entre las 21 y las 22 rotará al sur, abarcando toda la provincia hasta aproximadamente las 5 del lunes, con ráfagas que podrían alcanzar una intensidad promedio de 40 km/h, especialmente en el Gran Mendoza y el Este.

Para la Alta Montaña, el pronóstico indica precipitaciones moderadas desde las 16, comenzando en el sector Norte y extendiéndose luego al Centro y Sur, con una duración estimada hasta las 6 del lunes.

En el llano, la temperatura máxima promedio provincial para este Domingo ronda los 33 grados, mientras que las mínimas oscilaron entre los 16 y 21 grados según la región.

Desde Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica y recomendaron extremar precauciones durante la tarde, evitar circular en momentos de tormentas intensas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informados a través de los canales oficiales.