La Fragata Libertad regaló un atardecer a vela frente a Mar del Plata

Tras zarpar del puerto de Mar del Plata, la Fragata Libertad viró mar adentro y, con viento del noreste, desplegó velas para un desfile inolvidable.

La Fragata Libertad de la base naval en el puerto Mar del Plata.

Luego de zarpar a las 15 horas la Fragata Libertad de la base naval en el puerto Mar del Plata y navegar un par de horas hacia el norte el capitán ordenó virar para brindar a la ciudad un espectáculo único.

Aprovechando el fuerte viento del noreste que sopló durante todo el día, el buque izó sus foques, cuchillas y velas cuadras y realizó un largo borde hacia el sur para deleitar a turistas y locales mostrándose a lo largo de todo el frente marítimo.

FRAGATA LIBERTAD 2 Fragata Libertad. CMP Desde la costa, la escena se recortó con nitidez sobre el horizonte: el velamen desplegado, la silueta del buque avanzando con ritmo parejo y el sol cayendo detrás de la línea de edificios, en una postal que se extendió de punta a punta.

FRAGATA LIBERTAD 3 La Fragata Libertad, mar adentro. CMP. En playas y miradores, muchos se detuvieron a seguir la maniobra, cámaras en mano, mientras la Fragata avanzaba con elegancia hacia el sur, como si la ciudad entera hubiese quedado por un momento en silencio para verla pasar. Su destino es el Astillero Río Santiago se encuentra en la ciudad de Ensenada.