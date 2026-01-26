Orgullo argentino: el increíble premio que recibió la Fragata Libertad en Francia

La Fragata Libertad recibió en Francia el prestigioso premio Boston Teapot gracias al trabajo de su tripulación durante el Viaje de Instrucción N°53.

El reconocimiento fue obtenido en la ciudad de Burdeos, en Francia, durante la Conferencia Internacional de la Sail Training International (STI). Allí, la Fragata Libertad obtuvo por décima vez la distinción internacional "Boston Teapot", un reconocimiento que se obtuvo por ser la nave que logró recorrer la mayor distancia posible solo con la fuerza del viento en un intervalo de 124 horas consecutivas.

En esta premiación, el Capitán de Navío Ariel Gestoso, comandante del ARA "Libertad" durante su Viaje de Instrucción N°53, fue quien recibió la copa en Francia en nombre de la tripulación argentina.

"Para obtener este triunfo fue fundamental el trabajo en equipo. Lograr que todo el personal de la tripulación, especialmente el más moderno, como cabos y guardiamarinas en comisión, comprenda que cada aporte es importante para alcanzar el objetivo, por ínfimo que parezca", resaltó el comandante sobre la importancia del trabajo en equipo para que sea el buque más destacado en navegación a vela.

La fragata Libertad llegando al puerto de La Habana Foto: Academia Naval Granma La fragata Libertad llegando al puerto de La Habana durante su Viaje de Instrucción. Academia Naval Granma "Más allá de la satisfacción y del reconocimiento al trabajo en equipo del buque, lo más importante es cómo se vive la experiencia a bordo. El solo hecho de participar genera una sinergia muy especial: los distintos equipos operativos se involucran, se interesan y hasta se acercan al puente para conocer la velocidad, las previsiones meteorológicas y cómo optimizar el rendimiento del buque", agregó.

La importancia de la Fragata Libertad en Argentina Dentro de los agradecimientos y sobre cómo es realizar estos Viajes de Instrucción, resaltó la importancia de la nave para la formación: "Para los oficiales de superficie de la Armada Argentina, estar a bordo de este buque escuela, el único que tenemos, es fundamental. Aquí comienza nuestra vida naval y tenemos la oportunidad invaluable de transmitir nuestra experiencia a quienes ocuparán nuestro lugar en el futuro", explicó.