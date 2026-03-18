Cómo funciona el chat de invitados en WhatsApp para personas que no tienen cuenta

La aplicación de mensajería WhatsApp comenzó a probar una nueva función que podría cambiar la forma en que las personas se comunican: los “chats de invitados ”, una herramienta que permite conversar con usuarios que no tienen cuenta en la plataforma.

Si, aunque parezca muy loco o así suene, hay muchos de nuestros contactos y teléfonos que tenemos en nuestra agenda del celular que no tienen una cuenta de WhatsApp y usan otros canales para comunicarse, lo que nos suele complicar a los que usamos esa app.

La novedad, aún en etapa de prueba, busca eliminar una de las principales barreras del servicio: la imposibilidad de contactar a alguien que no esté registrado en la app.

El sistema es simple. Un usuario de WhatsApp puede generar un enlace de invitación y enviarlo por distintos medios, como correo electrónico o SMS. Quien recibe ese link puede abrirlo directamente en el navegador y unirse a la conversación sin necesidad de descargar la aplicación ni crear una cuenta.

Al ingresar, la persona participa como invitado y debe elegir un nombre para identificarse dentro del chat.

Hilos WhatsApp - Portada WhatsApp se renueva. shutterstock

A pesar de tratarse de usuarios no registrados, las conversaciones mantienen el sistema de cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que solo los participantes puedan leer los mensajes.

Sin embargo, esta modalidad presenta algunas limitaciones respecto a los chats tradicionales. Entre ellas:

No requiere verificación de identidad del invitado

Funciona principalmente desde el navegador

Tiene un carácter temporal, con eliminación automática tras un período de inactividad

Una estrategia para sumar usuarios en WhatsApp

La función también tiene un objetivo estratégico: acercar la plataforma a nuevos usuarios. Al permitir que personas externas prueben el servicio sin registrarse, WhatsApp busca facilitar su adopción y ampliar su base de uso.

Además, se diferencia de otras iniciativas recientes —como la interoperabilidad con apps de terceros— ya que en este caso la comunicación ocurre dentro del propio ecosistema de WhatsApp.

Si la función supera la etapa de pruebas, podría implementarse de forma masiva en futuras actualizaciones, modificando una de las reglas históricas de la aplicación: que todos los participantes deban tener una cuenta activa para poder conversar.