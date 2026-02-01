Incendios forestales: las imágenes de la lucha contra el fuego que cerca la Patagonia

Los focos ígneos mantienen en alerta a las autoridades. En el Parque Nacional Los Alerces, brigadistas y bomberos libran una lucha contrarreloj para contener el avance del fuego.

La lucha contra los incendios en el Parque Nacional Los Alerces cuenta con más de 200 personas.

La emergencia por incendios forestales se agravó en distintos puntos del país, con múltiples focos activos en la Patagonia Norte y un incendio de gran magnitud en Formosa. El avance del fuego, sumado a condiciones meteorológicas adversas, obligó a desplegar operativos simultáneos y a reforzar la coordinación entre fuerzas nacionales y provinciales.

Al foco activo en el Parque Nacional Los Alerces se sumaron alertas por incendios de diversa intensidad en los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, todos en la Patagonia Norte. A este panorama se agregó un incendio de pastizales de gran intensidad en Río Pilcomayo, Formosa. La multiplicación de frentes activos en zonas remotas obligó a reconfigurar las estrategias regionales de respuesta y a optimizar los recursos disponibles.

En el Parque Nacional Los Alerces, donde el fuego ya afectó a más de 15 mil hectáreas, las imágenes del operativo muestran un combate sostenido en los sectores con mayor actividad. El trabajo se desarrolla de manera conjunta entre organismos nacionales y provinciales, con una planificación que se ajusta de forma permanente a las condiciones meteorológicas para resguardar la seguridad del personal. Las tareas se concentran principalmente en las zonas Norte y Centro del parque.

El operativo involucra a cientos de personas y un importante apoyo aéreo, lo que se traduce en escenas de helicópteros y aviones operando sobre áreas de difícil acceso. A esto se suma un amplio número de brigadistas y guardaparques que permanecen en apresto como reserva ante posibles recambios o nuevas emergencias.