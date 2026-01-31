Incendios forestales: refuerzan el operativo en Los Alerces ante un escenario crítico

Un complejo panorama regional de incendios forestales mantiene en alerta a las autoridades durante las próximas 48 horas, con foco en el Parque Nacional Los Alerces , donde se despliega un amplio operativo terrestre y aéreo para contener múltiples focos activos.

Según el último informe oficial de la Administración de Parques Nacionales (APN), durante la jornada del viernes se registraron tormentas eléctricas con caída de rayos en distintos parques nacionales de la región, entre ellos Lanín, Nahuel Huapi y Lago Puelo, lo que derivó en nuevos focos ígneos en zonas de difícil acceso.

Ante esta situación, se reorganizaron los recursos disponibles y se priorizó el combate de incendios con comportamiento extremo. Para este sábado se planificó un ataque sostenido en cuatro sectores activos, ubicados en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional Los Alerces.

El operativo involucra a 235 personas entre brigadistas, guardaparques y personal especializado, con apoyo de seis helicópteros, cuatro aviones y un observador aéreo, en un trabajo conjunto entre Nación y la provincia de Chubut.

De acuerdo al reporte, el incendio ya habría afectado cerca de 20 mil hectáreas, mientras que más de 300 brigadistas y guardaparques de todo el país permanecen en estado de apresto como reserva para recambios o refuerzos en la línea de fuego.

Incendios y condiciones meteorológicas

Las condiciones meteorológicas continúan siendo desfavorables este sábado. Se esperan vientos variables, con ráfagas más intensas desde el oeste durante la tarde, temperaturas elevadas y baja humedad relativa, factores que obligan a mantener un monitoreo constante en campo y el reposicionamiento preventivo de los focos en algunos sectores sensibles del incendio.

Las acciones prioritarias se concentran en el refuerzo de las líneas de defensa ya establecidas, especialmente para proteger viviendas, estructuras y la Ruta Provincial Nº71, cuyo tránsito permanece restringido en algunos tramos.

PNLA 29-01-26 Parques Nacionales (14)

Además, la Portada Norte del parque continúa cerrada y se mantiene limitado el uso recreativo del Lago Futalaufquen entre las 8 y las 18 horas por la operación de medios aéreos.

Desde el Comando Operativo Conjunto reiteraron el pedido a la comunidad para mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales, respetar las normas de circulación y extremar las medidas de prevención, en un contexto de riesgo crítico de incendios a nivel regional. También destacaron el trabajo coordinado de organismos nacionales, provinciales, fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios y prestadores turísticos que colaboran con recursos y logística en el área afectada.