Nueva promoción de Cuenta DNI: viajes gratis y descuentos en supermercados y cafeterías

La billetera virtual del Banco Provincia incorporó nuevas promociones pensadas para quienes utilizan pagos desde el celular. Con la tecnología de comunicación de corto alcance, conocida como NFC, la aplicación Cuenta DNI ahora permite acceder a descuentos y devoluciones en distintos rubros del consumo diario.

Transporte público, supermercados y locales gastronómicos forman parte de los beneficios que comenzaron a aplicarse para los usuarios de la plataforma. La iniciativa apunta a reforzar el uso de pagos digitales y, al mismo tiempo, ofrecer herramientas de ahorro en gastos cotidianos. Desde la entidad financiera explicaron que las promociones están disponibles para quienes utilicen tarjetas Visa Débito del banco vinculadas al teléfono móvil mediante la modalidad de pago sin contacto.

Uno de los beneficios que más atención genera es el vinculado con los viajes en transporte público. Los usuarios que paguen con la tarjeta Visa Débito asociada al celular mediante tecnología NFC podrán recibir la devolución completa del valor del pasaje.

La promoción se aplica en subtes, premetro y colectivos adheridos dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. El reintegro puede utilizarse todos los días y cuenta con un límite mensual de 10.000 pesos por tarjeta.

Con esta medida, el banco busca impulsar una forma de pago cada vez más extendida en el mundo. La posibilidad de abonar acercando el teléfono al lector permite realizar transacciones rápidas sin necesidad de utilizar efectivo ni tarjetas físicas.

Descuentos en supermercados y gastronomía

Las promociones también alcanzan al rubro de consumo masivo. Los jueves, quienes utilicen la modalidad sin contacto en supermercados Coto podrán acceder a un descuento del 30% en sus compras. A diferencia de otras campañas promocionales, en este caso el beneficio no tiene tope de reintegro y se aplica de manera automática al momento de pagar en la caja.

La propuesta se amplía además al sector gastronómico. En los locales de comida del Movistar Arena se ofrece un reintegro del 10% sobre el gasto realizado, con un límite mensual de 5.000 pesos por tarjeta. El beneficio está disponible para quienes abonen utilizando la misma modalidad digital.

Las cafeterías también forman parte de la iniciativa. En locales seleccionados de Starbucks se aplica una rebaja del 20% todos los días en determinadas bebidas, entre ellas el Mocha Latte y el Mocha Frappuccino, siempre que el pago se realice con Visa mediante tecnología sin contacto desde el celular.

El crecimiento de los pagos digitales

La incorporación de estos beneficios forma parte de una estrategia más amplia vinculada al desarrollo de herramientas digitales para operaciones cotidianas. Según datos del Banco Provincia, la aplicación Cuenta DNI supera actualmente los 10 millones de usuarios en territorio bonaerense.

El crecimiento de este tipo de plataformas responde a un cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más personas utilizan el teléfono móvil para realizar pagos, transferencias o compras, lo que reduce el uso de efectivo y simplifica muchas operaciones diarias.

En ese contexto, las promociones asociadas a la tecnología NFC buscan incentivar el uso de esta modalidad. La combinación de reintegros en transporte, descuentos en supermercados y beneficios en gastronomía aparece como un incentivo concreto para quienes ya utilizan la aplicación o están considerando incorporarla.

De esta manera, la billetera digital del Banco Provincia suma nuevas herramientas para el ahorro diario. Y al mismo tiempo refuerza una tendencia que crece año tras año: pagar con el celular se vuelve cada vez más habitual en la vida cotidiana.