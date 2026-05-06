Cuenta DNI: los descuentos clave de este miércoles 6 de mayo para ahorrar
Cuenta DNI activa beneficios este miércoles 6 de mayo en consumos clave. Cómo aprovecharlos, organizar compras y maximizar el ahorro con la billetera digital.
Este miércoles 6 de mayo, Cuenta DNI concentra una jornada clave de ahorro con beneficios en consumos cotidianos. En un contexto de suba de precios, los descuentos del día se vuelven una herramienta concreta para aliviar el gasto y planificar compras con mayor eficiencia.
La billetera digital del Banco Provincia mantiene un esquema que, bien aprovechado, puede generar un ahorro significativo a lo largo del mes.
Descuentos de Cuenta DNI este miércoles 6 de mayo
Durante esta jornada, hay beneficios clave en rubros de consumo diario:
Comercios de cercanía (carnicerías, granjas y pescaderías)
- 20% de descuento
- Vigente de lunes a viernes
- Tope de $5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en compras)
Farmacias y perfumerías
- 10% de descuento
- Disponible miércoles y jueves
- Sin tope de reintegro
Además, siguen activos los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro todos los días y un tope semanal.
Qué otras promociones de Cuenta DNI hay en mayo
Más allá de este miércoles, el esquema incluye beneficios distribuidos durante la semana:
- 25% de descuento en gastronomía los fines de semana
- 30% en marcas seleccionadas todos los días (con tope mensual)
- 10% en librerías los lunes y martes, sin tope
- 5% adicional para jubilados en supermercados adheridos
Estas promociones permiten organizar las compras según el día para maximizar el ahorro.
La novedad de Cuenta DNI en mayo
En mayo, la app suma una opción de financiación:
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la aplicación
- Pago mediante tecnología NFC (sin contacto)
- Disponible en rubros no alimentarios
Cómo aprovechar mejor los descuentos
Para sacarles el máximo provecho:
- Concentrar compras para alcanzar los topes
- Priorizar beneficios sin límite
- Usar siempre la app para pagar
- Verificar comercios adheridos
Con una combinación de descuentos diarios y beneficios especiales, Cuenta DNI se posiciona como una de las principales herramientas para ahorrar en el día a día.