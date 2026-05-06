Cuenta DNI: los descuentos clave de este miércoles 6 de mayo para ahorrar

Este miércoles 6 de mayo, Cuenta DNI concentra una jornada clave de ahorro con beneficios en consumos cotidianos. En un contexto de suba de precios, los descuentos del día se vuelven una herramienta concreta para aliviar el gasto y planificar compras con mayor eficiencia.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene un esquema que, bien aprovechado, puede generar un ahorro significativo a lo largo del mes.

No te pierdas los descuentos de Cuenta DNI este miércoles 6 de mayo. Foto: Banco Provincia

No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia

Durante esta jornada, hay beneficios clave en rubros de consumo diario:

20% de descuento

Vigente de lunes a viernes

Tope de $5.000 por semana (se alcanza con $25.000 en compras)

Farmacias y perfumerías

10% de descuento

Disponible miércoles y jueves

Sin tope de reintegro

Además, siguen activos los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro todos los días y un tope semanal.

Qué otras promociones de Cuenta DNI hay en mayo

Más allá de este miércoles, el esquema incluye beneficios distribuidos durante la semana:

25% de descuento en gastronomía los fines de semana

30% en marcas seleccionadas todos los días (con tope mensual)

10% en librerías los lunes y martes, sin tope

5% adicional para jubilados en supermercados adheridos

Estas promociones permiten organizar las compras según el día para maximizar el ahorro.

La novedad de Cuenta DNI en mayo

En mayo, la app suma una opción de financiación:

Hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la aplicación

Pago mediante tecnología NFC (sin contacto)

Disponible en rubros no alimentarios

Cómo aprovechar mejor los descuentos

Para sacarles el máximo provecho:

Concentrar compras para alcanzar los topes

Priorizar beneficios sin límite

Usar siempre la app para pagar

Verificar comercios adheridos

Con una combinación de descuentos diarios y beneficios especiales, Cuenta DNI se posiciona como una de las principales herramientas para ahorrar en el día a día.