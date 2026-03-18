Por qué llueve tanto en Mendoza: La Niña, clima de montaña y orografía

Mendoza es conocida por ser la tierra del buen sol y del buen vino, pero este verano el eslogan quedó en el olvido. Las fuertes lluvias obligaron a suspender y reprogramar la agenda cultural y hasta afectaron la Fiesta de la Vendimia. ¿Por qué llueve tanto en Mendoza? La explicación de los especialistas.

Según las estadísticas del sitio Meteoblue -que acumula datos meteorológicos desde hace 30 años-, Mendoza se caracteriza por su clima desértico, muchos días soleados en el año, pocas precipitaciones, altas temperaturas en verano y días fríos en invierno. Las pocas tormentas que se registran se dan entre octubre y abril.

Sin embargo, el 2026 comenzó con fuertes tormentas, la mayoría de los días se dio la combinación explosiva de calor y humedad, y se registraron precipitaciones históricas en algunos puntos de la provincia.

La primera gran lluvia de la temporada fue el 30 de enero . En Boulogne Sur Mer, en un par de horas llovió la mitad de lo que se registra habitualmente en el mes. Las calles se convirtieron en ríos, se inundaron casas y hubo familias evacuadas.

El teatro griego Frank Romero Day el día del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia.

A lo largo de febrero las tormentas se repitieron con consecuencias similares y los episodios se extendieron hasta marzo. Es más, las alertas obligaron a reprogramar eventos culturales y se vieron afectadas las fechas de la Fiesta de la Vendimia. El Acto Central pasó del sábado al domingo y el martes- la noche en que tenía que cantar Abel Pintos- el teatro griego Frank Romero Day parecía una fuente y las calles del Parque San Martín se anegaron. El espectáculo pasó para el domingo siguiente.

Tormenta en Mendoza Las calles de Mendoza inundadas por las lluvias se volvieron una postal recurrente este verano. MDZ

Por qué llueve tanto en Mendoza

“El mes de enero ha traído precipitaciones bastante más altas que las normales y durante el mes de febrero ya se acercaron a los valores normales y esperables para un mes de febrero. Evidentemente tenemos un año lluvioso. Eso es lo que podemos decir si lo comparamos con 2025, 2024 y 2023”, explicó a Radio MDZ el investigador en recursos hídricos del Instituto Nacional del Agua, Jorge Bonilla.

“Tenemos que remontarnos al año 2022 para encontrar precipitaciones similares a las que se están registrando en este momento”, agregó.

Tormenta en el Gran Mendoza Canales, acequias y cauces secos se desbordaron en algunas oportunidades. Milagros Lostes / MDZ

Con respecto a la intensidad de las lluvias, el especialista aseguró que para determinar este factor se mide la cantidad de agua que cae por minuto. “Las últimas tormentas han tenido intensidades muy altas. Cuando vemos el agua caer como una cortina suelen ser tormentas por encima de los 2 ó 3 milímetros por minuto”, detalló.

En cuanto al incremento de las tormentas en verano, Bonilla especificó algunos puntos como:

la orografía de Mendoza , que determina que hay tormentas más intensas en verano

, que determina que hay tormentas más intensas en verano la zona de montaña que dificulta los pronósticos

tormentas convectivas tìpicas de verano

Cómo afectó el fenómeno de La Niña en Mendoza

Según Bonilla, el fenómeno de La Niña es débil y está en una transición a neutro. “El fenómeno de La Niña anticipaba que en Mendoza las precipitaciones podían llegar a ser menores a las habituales, hasta 10 ó 20 milímetros menos de lo normal”, dijo.

“Pero hablamos de zona de montaña y ahí viene la complejidad, hablamos de tormentas que en un día caen en 40 milímetros y otro día caen 20 milímetros. Entonces, ese efecto que puede hacer La Niña es prácticamente un ruido dentro de la precipitación que cae. Los pronósticos funcionan muy bien, excepto en la zona de montaña en donde las incertidumbres son mucho más grandes”, añadió.