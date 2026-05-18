Así funciona el nuevo sistema para participar de subastas online en Mendoza

La Suprema Corte de Justicia implementó este mes el nuevo sistema de Subastas Judiciales Electrónicas y creó el Registro General de Postores, en lo que será una revolución en el sistema de subastas que se realizaba desde la provincia hasta la fecha.

La medida busca modernizar el servicio de justicia y finalizar con las "problemáticas" del ámbito presencial, garantizando que cualquier ciudadano que cumpla los requisitos pueda participar desde un portal digital.

El sistema funcionará de manera gradual y progresiva a través del portal web institucional del Poder Judicial , donde se publicarán las subastas con fotos y videos de los bienes.

Para formar parte de los remates, los interesados deben inscribirse en el Registro General de Postores, el cual tiene una vigencia de dos años. El trámite se inicia completando un formulario en el módulo de Subastas Judiciales Electrónicas del portal web .

Una vez completado, el sistema enviará un enlace al correo electrónico del solicitante para imprimir el documento y presentarlo junto con la documentación requerida, en los puntos de recepción designados, siendo ellos la Oficina de Subastas Judiciales, las Delegaciones Administrativas de las Circunscripciones Judiciales y los Juzgados de Paz Provinciales.

Cómo registrarse para participar en las subastas. Cómo registrarse para participar en las subastas. Prensa Justicia

Los requisitos para ser postor u oferente en subasta electrónica varían según el tipo de persona. Las personas humanas deben presentar original y fotocopia del DNI y declarar datos como domicilio real, correo electrónico y teléfono. Para las personas jurídicas, se exige copia certificada del contrato constitutivo, designación de autoridades vigentes y datos del representante legal.

Quienes residan fuera de la provincia pueden realizar el trámite enviando la documentación certificada por correo postal. Una vez admitido, el usuario recibe un nombre de usuario y contraseña para operar en el sistema.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli, destacó: “Este sistema es una plataforma nueva que garantiza transparencia porque cualquier postor se puede inscribir y no tiene que necesariamente desplazarse a un lugar como era antes”. Asimismo, respecto a posibles irregularidades de grupos cerrados, afirmó que la modalidad virtual “rompe cualquier idea de falta de transparencia o presiones dentro del mismo sistema” porque “la oferta la hago yo desde mi casa con lo que entiendo que vale el bien que se está subastando”.

Cómo funcionan las "pujas" y la "postura máxima"

Cada subasta tendrá una duración de 10 días hábiles, durante los cuales se podrán realizar posturas las 24 horas del día. Para participar en un remate específico, el usuario ya registrado debe inscribirse en esa subasta particular con al menos 3 días hábiles de antelación y, en caso de bienes registrables, el tribunal puede ordenar que se deposite una garantía que puede ser de hasta el 5% del valor base.

El sistema de pujas es continuo y permite observar en tiempo real la evolución de las ofertas de forma anónima. Los incrementos de las ofertas se realizan por tramos, que se incrementan en un 5% sobre el valor anterior.

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Una de las herramientas clave del nuevo sistema es la postura máxima secreta. Esta opción permite que un postor registre el monto máximo que está dispuesto a pagar por un bien antes de que comience la subasta. Si otro usuario realiza una oferta, el sistema aumentará automáticamente la apuesta del postor original hasta alcanzar el límite secreto establecido. Si dos personas coinciden en el mismo monto máximo, tendrá prioridad quien lo programó primero.

Otro aporte novedoso del sistema es la "reserva de postura", que permite a quienes hayan participado en la subasta y no fueran el mejor postor, ser adjudicatarios del bien subastado en el supuesto de que ese mejor postor de la subasta no concretara la compra. Esta posibilidad de ser adjudicatario del bien subastado, le corresponde únicamente al segundo mejor postor quien, además de la reserva de postura, debe haber ofertado por un monto máximo de hasta un 5% menos del precio de venta determinado en la subasta.

Finalmente, al cierre de la subasta, el sistema comunica automáticamente el resultado al Tribunal y al martillero, informando los datos del ganador y del segundo mejor postor por si la venta principal no se concreta. En caso de no resultar ganador, el dinero depositado en garantía es devuelto al usuario.

Acceso al bien comprado

Para que el comprador pueda efectivamente recibir el bien, debe cumplirse el siguiente procedimiento:

Pago de la seña: una vez finalizada la subasta y determinado el ganador, este debe efectivizar el pago de la seña dentro de los tres (3) días hábiles posteriores.

una vez finalizada la subasta y determinado el ganador, este debe efectivizar el pago de la seña dentro de los tres (3) días hábiles posteriores. Pago de la Comisión del Martillero: inmediatamente de concluida la subasta, el comprador en subasta debe abonar la Comisión del Martillero, debiendo este último extender el recibo correspondiente.

inmediatamente de concluida la subasta, el comprador en subasta debe abonar la Comisión del Martillero, debiendo este último extender el recibo correspondiente. Acta definitiva de remate: tras verificar el pago, el funcionario del órgano judicial y el martillero interviniente suscriben el acta definitiva de remate.

tras verificar el pago, el funcionario del órgano judicial y el martillero interviniente suscriben el acta definitiva de remate. Entrega del bien: una vez firmada dicha acta, el martillero queda oficialmente habilitado para realizar la entrega de los bienes subastados a sus respectivos compradores.

Es importante recordar que el martillero es quien previamente ha gestionado la información del bien, incluyendo las visitas, y es el responsable final de poner el objeto o inmueble a disposición del adjudicatario tras la validación judicial del pago.