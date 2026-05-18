Sorpresa: Emanuel Fugazzotto quiere ser candidato a gobernador

Fugazzotto, que ganó notoriedad en los últimos años por sus intervenciones vinculadas a la defensa del agua y las causas ambientales, busca ahora ampliar su perfil político. En paralelo a las recorridas y reuniones que mantiene en distintos departamentos, el dirigente también se encuentra escribiendo un libro en el que plantea la necesidad de construir desde Mendoza una alternativa diferente, enfocada en el desarrollo sostenible y en políticas públicas que prioricen el cuidado del ambiente.

Con el lanzamiento de su candidatura, Fugazzotto propone impulsar un modelo de provincia que combine crecimiento económico, innovación y protección de los recursos naturales, en el marco del Frente Verde.

Dentro de su grupo entienden que existe espacio para una propuesta por fuera de la lógica tradicional que representan Alfredo Cornejo y el peronismo mendocino. En ese esquema, consideran que la agenda ambiental ya dejó de ser un tema secundario y que puede transformarse en uno de los ejes centrales de la política provincial en los próximos años y exportarlo hacia afuera, es decir como alternativa al modelo "extractivista" que asegura, encarna Milei.

El diputado provincial se refirió al proyecto que busca controlar los aumentos de las cuotas Foto: Facebook Emanuel Fugazzotto

El diputado provincial se refirió al proyecto que busca controlar los aumentos de las cuotas Foto: Facebook Emanuel Fugazzotto

El Frente Verde y el diálogo con otros sectores

Fugazzotto viene manteniendo diálogo con distintos dirigentes de otros espacios políticos con quienes ha compartido iniciativas legislativas y coincidencias temáticas. Entre ellos aparecen el diputado provincial Jorge Difonso y la diputada provincial Gabriela Lizana, con quienes ha trabajado en proyectos vinculados a producción, ambiente y economía social.

También mantiene relación con legisladores provinciales de distintos sectores. En el Senado mendocino, el legislador por el Frente Verde, Dugar Chappel, ha coincidido con Flavia Manoni, en iniciativas relacionadas con temas ambientales y de participación ciudadana.

Manoni hoy forma parte de un interbloque con el peronismo, con quienes hace dos años el Partido Verde tendió puentes.

En lo concreto el Frente Verde seguirá integrado por el Partido Verde y con Libres del Sur como lo hizo en las elecciones legislativas del 2025.

El futuro del Frente Verde

En el Frente Verde creen que existe una demanda creciente de renovación política y buscan posicionarse como una expresión distinta, especialmente entre votantes jóvenes y sectores desencantados con los partidos tradicionales.

Uno de los conceptos que Fugazzotto intenta instalar es el de "un pacto ecosocial", vinculado al desarrollo de energías renovables, turismo sustentable, innovación tecnológica y agregado de valor a la producción local. Según plantea, Mendoza tiene potencial para convertirse en una provincia modelo en materia ambiental y de desarrollo sostenible, aunque considera que hasta ahora no existió una planificación integral para avanzar en ese sentido.

A pesar de las aspiraciones del espacio, el desafío no aparece sencillo. El Frente Verde todavía debe consolidar estructura territorial y mejorar sus niveles de conocimiento en algunos departamentos del interior. Además, Mendoza históricamente tuvo escenarios electorales polarizados entre el radicalismo y el peronismo, lo que dificultó el crecimiento de terceras fuerzas.

Sin embargo, cerca de Fugazzotto creen que el contexto político actual puede abrir una oportunidad para nuevos actores. La fragmentación de la política y el desgaste de las estructuras tradicionales alimentan la expectativa de construir una opción competitiva hacia 2027.

Por ahora, el dirigente evita hablar de lanzamiento formal, aunque sus movimientos políticos ya empiezan a ser leídos dentro de la política mendocina como el inicio de un proceso de posicionamiento rumbo a la próxima disputa por la gobernación pero está dispuesto a dar un paso al costado si hay acuerdos dentro del espacio para que sea otra persona que encarne ese papel.

En años anteriores fue Mario Vadillo, el presidente del Partido Verde, el principal candidato.