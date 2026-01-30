Aumentan las PNC en febrero: cuánto se cobra y cuándo se acredita según Anses

Anses aplicará en febrero un incremento ligado a la inflación de diciembre y ya se conocen los montos de PNC, PUAM y el cronograma de cobro por DNI.

La actualización de febrero trae cambios para quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) en todo el país. El ajuste se vincula con la variación de precios de diciembre de 2025, que el INDEC informó en 2,8% mensual. En la práctica, los montos se recalculan con decimales y por eso distintas publicaciones mencionan una suba cercana al 2,85%.

El movimiento impacta sobre PNC por invalidez y por vejez, además de otras prestaciones que se referencian en la jubilación mínima.

El aumento de febrero y los montos que se actualizan Con la nueva movilidad, el haber de una PNC por invalidez o por vejez queda en el rango de $251.453,59 a $251.478,04, según el cálculo publicado por distintos medios en base a los valores del organismo. La PUAM, destinada a personas de 65 años o más sin aportes suficientes, se ubica alrededor de $287.403,47/$287.403,48. En el caso de la pensión para madres de siete hijos, el monto se equipara a una jubilación mínima: $359.254,34/$359.254,35, según la referencia utilizada.

Además del haber mensual, vuelve a estar en foco el refuerzo que viene acompañando a los ingresos más bajos. Ese extra es de 70.000 pesos y no se actualiza por inflación: se mantiene sin cambios desde hace más de un año y su continuidad depende de una decisión mensual. Si se paga, eleva el ingreso total de una PNC (invalidez o vejez) a un valor cercano a $321.453,59 o $323.473,04, otra vez según el redondeo aplicado en cada cálculo. En general, el anuncio oficial sobre el extra suele llegar cerca del inicio de las acreditaciones.

Anses Anses definió un aumento en las pensiones no contributivas. Brenda Rocha/Shutterstock Calendario de cobro: qué día se paga en febrero 2026 Para febrero ya figura un cronograma específico para PNC. El esquema arranca el lunes 9 de febrero de 2026 para documentos terminados en 0 y 1; continúa el 10 (DNI finalizados en 2 y 3), el 11 (4 y 5), el 12 (6 y 7) y finaliza el 13 (8 y 9). La consulta individual puede hacerse desde Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o por teléfono al 130 cuando el organismo difunde recordatorios y detalles operativos.