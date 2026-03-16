La NASA abrió una iniciativa para que tu nombre viaje a la Luna: cómo hacerlo paso por paso

Con Artemis II cada vez más cerca, la NASA lanzó una propuesta abierta al público en el marco de una misión que busca marcar un nuevo capítulo en la exploración espacial y en el regreso de astronautas al entorno lunar.

La iniciativa de la NASA permite sumarse de manera simbólica a Artemis II, la misión que llevará astronautas alrededor de la Luna en una prueba clave del programa Artemis.

La NASA mantiene abierta una propuesta para que cualquier persona pueda sumarse de manera simbólica a una de las misiones espaciales más importantes de los últimos 50 años. La iniciativa está vinculada a Artemis II, el vuelo que llevará nuevamente astronautas al entorno de la Luna y que marcará un paso clave en el regreso de las misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

Artemis II no será un aterrizaje lunar, pero sí una misión central dentro del nuevo programa de exploración de la agencia espacial estadounidense. El objetivo es probar en un vuelo real los sistemas y el hardware que serán necesarios para futuras expediciones de larga distancia, en un camino que la NASA plantea como parte de su preparación para volver a la superficie lunar y, más adelante, avanzar hacia Marte.

En este vuelo viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense. Todos ellos partirán a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete SLS, en una travesía de aproximadamente diez días alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra. Según la NASA, se trata del primer vuelo tripulado de la campaña Artemis y uno de los ensayos más relevantes de esta nueva etapa de exploración humana del espacio.

image Así se ve la tarjeta de embarque digital de Artemis II que entrega la NASA una vez completado el registro para enviar tu nombre a la Luna. NASA Como parte de esa misión, la NASA lanzó la campaña para que el público pueda enviar su nombre y hacerlo viajar junto con la tripulación. Los nombres recopilados serán guardados en una tarjeta de memoria que irá cargada dentro de Orion antes del lanzamiento, una forma de acercar esta experiencia a personas de todo el mundo y convertir una misión técnica en una propuesta también simbólica y participativa.

Una vez que se completa el registro, el sitio entrega una tarjeta de embarque digital personalizada. El diseño tiene estética espacial, con fondo en tonos azules, el logo de Artemis, un código QR y datos de la misión como el cohete, la nave, el lugar de lanzamiento en el Centro Espacial Kennedy y el destino, que figura como un viaje alrededor de la Luna. También aparecen los nombres de los astronautas y una referencia a la distancia simbólica del trayecto, por lo que termina funcionando como un recuerdo bastante llamativo para guardar o compartir.