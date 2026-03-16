La oportunidad del IPV para tener casa propia: cuotas desde menos de $300.000 y requisitos claros

Para muchas familias, acceder a una vivienda propia parece cada vez más complicado. Sin embargo, existen programas públicos que buscan facilitar ese objetivo. Uno de ellos es impulsado por el Instituto Provincial de la Vivienda ( IPV ), que ofrece créditos destinados a quienes desean construir su casa y cuentan con un terreno donde hacerlo.

La propuesta forma parte del plan denominado Construyo Mi Casa , una línea de financiamiento pensada para personas que ya poseen un lote o planean adquirirlo durante el proceso de ahorro previo. El objetivo es que los beneficiarios puedan levantar su vivienda con ayuda de un crédito hipotecario y devolverlo a través de cuotas que, en los casos iniciales, se ubican por debajo de los 300 mil pesos.

Las viviendas contempladas por el programa parten de una superficie mínima de 55 metros cuadrados. A partir de ese tamaño, el monto mensual varía según los metros que tenga la construcción proyectada. De esa forma, cada familia puede elegir el modelo que mejor se adapte a su presupuesto y a sus necesidades.

El plan del IPV está diseñado para financiar la construcción de viviendas en terrenos propios. El crédito cubre una parte importante del valor total del proyecto y permite que el beneficiario complete el resto mediante recursos propios.

El valor de las cuotas depende principalmente de la superficie del inmueble que se construya. En el caso de una vivienda de 55 metros cuadrados , la cuota ronda los $297.771 , mientras que el ingreso mínimo requerido para acceder al crédito se ubica cerca de $1.488.859 .

Entrega de viviendas en Mendoza del IPV. Familias esperan la entrega de su casa del IPV. Imagen ilustrativa. Prensa Gobierno

Cuando el tamaño de la casa aumenta, también lo hace el valor mensual del crédito. Por ejemplo, para una vivienda de 69 metros cuadrados, la cuota estimada se acerca a $342.947. En el caso de 80 metros cuadrados, el pago mensual se ubica alrededor de $382.362.

Las opciones continúan con modelos más amplios. Una casa de 100 metros cuadrados tiene una cuota aproximada de $453.642, mientras que en proyectos de 120 metros cuadrados el valor ronda los $559.822. Para viviendas de 140 metros cuadrados, el pago mensual puede alcanzar cerca de $637.279.

Plazos, ingresos y condiciones del crédito

El crédito otorgado por el IPV se devuelve en un período que puede extenderse hasta 240 meses, es decir, aproximadamente veinte años. Sin embargo, el inicio del pago no es inmediato. El sistema contempla un período inicial que permite avanzar con la obra antes de comenzar a devolver el préstamo.

Las cuotas empiezan a abonarse un año después del inicio de la construcción. Además, el valor mensual se ajusta según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un indicador que busca mantener cierta relación entre la cuota y los ingresos de los beneficiarios.

Otro aspecto clave es el límite que establece el programa para proteger la economía familiar. El monto de la cuota no debe superar el 20% del ingreso total del grupo familiar, una condición pensada para evitar que el crédito se vuelva difícil de sostener con el tiempo.

Los requisitos para acceder al crédito del IPV

El programa tiene una serie de condiciones que funcionan como filtro para quienes desean participar. El primero es demostrar un ingreso familiar dentro de los rangos establecidos, que van aproximadamente desde $1.323.251 hasta $2.831.970, según la alternativa elegida.

Además, el crédito está destinado exclusivamente a vivienda única, por lo que el solicitante no debe ser propietario de otros inmuebles. El espíritu del programa es facilitar el acceso a la primera casa para quienes aún no cuentan con una.

Otro punto fundamental es el terreno. El interesado debe tener un lote propio o comprometerse a adquirirlo durante los 36 meses de ahorro previo que contempla el plan. Sin ese requisito, no es posible avanzar con el proyecto de construcción.

El terreno también debe cumplir ciertas condiciones básicas para ser aprobado. Debe contar con servicios de agua potable y energía eléctrica disponibles, ya que el objetivo es que la vivienda pueda construirse sin inconvenientes técnicos.

En caso de que el lote se encuentre dentro de un barrio cerrado, existe una condición adicional: las expensas no pueden superar el 50% del valor de la cuota correspondiente a la alternativa de 80 metros cuadrados.

De esta manera, el programa busca garantizar que el crédito esté orientado a familias que realmente necesitan una vivienda y que cuentan con las condiciones mínimas para llevar adelante el proyecto de construcción.