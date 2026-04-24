El requisito clave que cambió el IPV para acceder al programa "Mi Casa"

El organismo extendió el plazo de antigüedad de la documentación de ingresos exigida para la determinación del plan de pago.

El IPV cambió un requisito clave para acceder al progrma "Mi Casa". Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) cambió un requisito clave para acceder al programa “Mi Casa”, uno de los planes más demandados del organismo. La modificación se oficializó a través de una resolución que apunta a evitar restricciones y demoras operativas.

Mediante la Resolución Nº 509, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el directorio del IPV determinó una ampliación de 2 a 6 meses en el plazo de antigüedad de la documentación de ingresos exigida para la determinación del plan de pago en el Programa IPV Mi Casa.

La normativa original había dispuesto que para la determinación del monto de la cuota inicial, debía contar con ingresos del grupo familiar con una antigüedad no mayor a 2 meses al momento de la determinación del plan de pago.

El motivo del cambio Sin embargo, a partir del análisis de la experiencia en la implementación del plan, el organismo observó que ese plazo de dos meses resulta en ocasiones restrictivo, generando demoras operativas que perjudican a los postulantes en el acceso oportuno a su vivienda.

Por este motivo es que se propuso ampliar el plazo de antigüedad de los ingresos familiares a 6 meses, otorgando mayor flexibilidad sin comprometer la veracidad de la información empleada para el cálculo de la cuota inicial.