El Gobierno expropiará terrenos en Los Corralitos para realizar una megaobra

El Departamento General de Irrigación anunció este martes, a través del Boletín Oficial, que se declara de utilidad pública 21 parcelas ubicadas en Los Corralitos, de Guaymallén. Esto se da para avanzar con obras y construir un nuevo colector, llamado “Aliviador Colectora Máxima Noreste”, ante los desbordes cloacales. La obra será realizada por Agua y Saneamiento Mendoza (AySAM).

Hugo Mingorance, titular de de AySAM, se encuentra imputado por el delito de “daño agravado” y contaminación peligrosa para la salud pública. El expediente todavía está en etapa investigativa y no existe condena judicial firme. Esta nueva resolución, precisamente la número 622, autoriza a la empresa estatal a realizar la transferencia para llevar a cabo la cesión, aunque aclara que esto se podrá producir bajo "acuerdos voluntarios, constitución de servidumbres o expropiaciones".

Con esta megaobra se busca garantizar la prestación de los servicios de saneamiento para garantizar una óptima regulación del agua potable. "Establézcase que la imposición de la Servidumbre reviste el carácter de Preventiva hasta la realización de obras que hagan objeto de la prestación del servicio de conformidad a lo expuesto. Concluida la misma, se deberá efectuar la demarcación definitiva dando cumplimiento al Régimen Catastral vigente y su posterior inscripción en la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza", se aclara en la resolución.

Este proyecto aclara que el tamaño del terreno dañado cambia en cada lote. Algunos son chicos y otros miden más de 11.000 metros cuadrados. La nueva norma dice que el control del suelo será solo una medida de cuidado al principio. Esto durará hasta que terminen de hacer las obras. Después de eso, se van a marcar los límites finales de forma fija y se anotará el terreno en el registro oficial.