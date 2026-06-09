Súper RIGI y Ley de Lobby: la agenda caliente del Congreso en una semana de comisiones

La actividad legislativa de esta semana tendrá a las comisiones como grandes protagonistas. En Diputados, el foco estará puesto en los proyectos girados por el Poder Ejecutivo y en una tanda de reuniones informativas que impulsa la oposición. El Senado, en cambio, tendrá una agenda más liviana, aunque retomará el tratamiento de nuevos pliegos judiciales, esta vez con la mira en el fuero laboral porteño.

La jornada más intensa de la Cámara baja será este martes. A las 11, en la Sala 4 del Anexo, la Comisión de Obras Públicas recibirá a referentes del sector con la idea de fijar una hoja de ruta que permita abordar los principales problemas del área.

Una hora más tarde, en la Sala 1, las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas sesionarán en plenario con la presencia prevista de empresarios de la industria láctea.

A las 14, en la Sala 2, Agricultura y Ganadería completará la designación de sus autoridades y avanzará con varios proyectos de resolución y declaración; además, escuchará a invitados sobre el régimen de fertilizantes y la mejora de la fertilidad de los suelos agropecuarios.

A las 15, en la Sala 1, Industria recibirá a representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El cierre del día tendrá dos escalas: a las 16, en la Sala 7, Transportes convocó a trabajadores de Intercargo S.A.U. para que expongan sobre la situación de la firma de cara a su privatización; y a las 17, en la Sala 6, la comisión que monitorea el cumplimiento de las normas tributarias y previsionales designará a sus autoridades.

Miércoles: Súper RIGI y Ley de Lobby

El miércoles llega uno de los platos fuertes. Desde las 11, en la sala del segundo piso del Anexo "C", un plenario de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación retomará —con invitados— el debate del proyecto del Gobierno conocido como "Súper RIGI", el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias.

A las 14, en la misma sala, Asuntos Constitucionales y Legislación General recibirán a instituciones y organizaciones de la sociedad civil en el marco del análisis del régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, más conocido como Ley de Lobby.

Y a las 16, en la Sala 1, Derechos Humanos y Garantías escuchará a representantes del Poder Judicial, de organizaciones sociales y de organismos de derechos humanos sobre el estado de las prisiones domiciliarias en el país.

La semana de la Cámara baja se completará el jueves a las 10, cuando la Comisión de Turismo, en la Sala 4, debata sobre turismo social, la prórroga del Fondo Nacional de Turismo y distintos proyectos de resolución y declaración.

Senado: todo en un solo día

La actividad del Senado se condensará el martes. A las 10, en el Salón Azul, la Comisión de Acuerdos abrirá una nueva audiencia pública con la exposición de siete postulantes. A las 11, en el Salón Illia, un plenario de Justicia y Asuntos Penales junto a Ambiente y Desarrollo Sustentable tratará un proyecto sobre formas especiales de criminalidad ambiental.

El cruce de horarios llegará a las 15, con dos reuniones en paralelo. En el Salón Azul, Relaciones Exteriores y Culto y Justicia y Asuntos Penales analizarán dos tratados internacionales que ya tienen media sanción de Diputados: uno de extradición con Chile y otro sobre transmisión electrónica de pedidos de cooperación jurídica, el llamado "Tratado de Medellín".

A la misma hora, en el Salón Illia, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión debatirá el Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas, con la exposición de Carla Gaudensi (FATPREN), María Ana Mandakovick (CISPREN, Córdoba), Diego Miner (Asociación de Periodistas de Corrientes) y Pablo Jiménez (Asociación de Prensa de Santa Fe).

Para el final, a las 16, Educación y Cultura se reunirá para tratar iniciativas sobre educación vial, prevención del bullying y declaración de fiestas y capitales nacionales.