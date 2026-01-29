Jubilación mínima: la decisión de Anses con el bono de $70.000 para febrero

Anses decidió que el bono que perciben los jubilados que cobran la mínima siga siendo de $70.000 ante los rumores de un posible aumento.

El Gobierno nacional confirmó, a través de Anses, que en febrero seguirá en $70.000 el valor del bono adicional para los jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo en el próximo mes, lo cual quitó del juego las expectativas que había en los adultos mayores por el hecho de que se rumoreaba sobre un posible aumento.

El ingreso adicional no se actualiza desde enero de 2024 y a la fecha la inflación acumulada se acerca a 180%. En consecuencia, esta porción del salario para los jubilados de menores ingresos se deprecia mes a mes.

Esta decisión oficial es una de las herramientas que utiliza el gobierno de Javier Milei para sostener el superávit fiscal, según informaron de forma oficial desde las altas esferas del Gobierno.

Anses Anses oficializa bono previsional de $70.000 para febrero Shutterstock La jubilación que percibirán los que cobran la mínima por Anses La jubilación mínima que percibirán los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) será de $359.219,42, con un ajuste de 2,84% por la inflación de diciembre. Si se suma el bono de $ 70.000 el monto total asciende a $ 429.219,42.

La medida del gobierno provoca que quienes cobren por encima de la mínima tengan un incremento de 2,84% de bolsillo, pero los que están por debajo solo logren una mejora de 2,3%. La medida se formalizó a través del Decreto 65/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.