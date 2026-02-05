San Valentín XXL en Mendoza: planes para enamorados, amigos y viajeros

Este año, el Día de los Enamorados llega con un condimento extra. El viernes 14 de febrero marca el inicio de un fin de semana XXL gracias a los feriados de Carnaval del lunes 16 y martes 17, una combinación que amplía el abanico de planes y transforma a San Valentín en una celebración abierta, diversa y extendida.

Aunque muchas propuestas están pensadas para parejas, la agenda incluye alternativas para disfrutar en grupo, con amigos o incluso en soledad, siempre con el vino, la gastronomía y la música como protagonistas.

Entre las opciones más descontracturadas se destaca “Wine & Chill” de Terrazas de los Andes, un ciclo que invita a vivir el atardecer en los jardines de la bodega, en Luján de Cuyo. El sábado 14 de febrero, de 19 a 00, la propuesta tendrá una edición especial de Carnaval, con música en vinilo en vivo a cargo de Martín Dichiara, quien presentará un set de Deep & Organic House.

La experiencia combina cocina a los fuegos inspirada en sabores andinos y vinos de montaña. La entrada tiene un valor de $20.000 e incluye una copa de vino y una empanada de recepción, con la posibilidad de acceder al portafolio completo de la bodega durante la noche.

En el marco del Día de los Enamorados, la bodega Susana Balbo ofrece dos experiencias diferenciadas. Por un lado, CRIOS propone un menú especial tipo picnic, ideal para quienes buscan una celebración relajada al aire libre, con vistas a los jardines y la Cordillera. La experiencia incluye un menú de cuatro pasos y una copa de espumante de regalo.

Por otro lado, Osadía de Crear, restaurante recomendado por la Guía Michelin y distinguido con Estrella Verde, presenta un menú de cinco tiempos diseñado especialmente para San Valentín. La propuesta de la chef Flavia Amad pone el foco en la creatividad, los productos de estación y la sustentabilidad, con un regalo sorpresa incluido.

Susana Balbo Picnic para celebrar el amor en Susana Balbo.

San Valentín premium en la Ciudad

El Grupo Huentala suma un diferencial a la celebración con una experiencia integral que comienza con una recepción de bienvenida en el Garden del Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Desde las 20.30, los asistentes son recibidos con espumante, amenidades gastronómicas y música en vivo, antes de dirigirse al restaurante elegido.

Las opciones incluyen el Restaurante Mirador, con vistas panorámicas desde el piso 17 del Sheraton; Devas Bar, con una propuesta más informal; La Tavolata, de impronta ítalo-argentina; y La Cabrera, con un menú de cinco tiempos centrado en el fuego y la parrilla. Todas las alternativas contemplan menús especiales, maridajes con vinos de Huentala Wines y estacionamiento incluido.

Escapadas románticas y planes en Valle de Uco

Para quienes prefieren combinar San Valentín con naturaleza, Huentala Wines ofrece experiencias en su finca de Gualtallary, Tupungato. Visitas guiadas, degustaciones, almuerzos de pasos con maridaje y picnics al aire libre conforman una propuesta ideal para disfrutar sin apuro durante el fin de semana largo.

Picnics en Huentala Wines Huentala Wines también celebra el amor.

Hoteles y experiencias gourmet para el 14 de febrero

El Park Hyatt Mendoza se suma a la celebración con una cena especial de San Valentín en Grill Q. El menú de pasos incluye entrada, primer plato, principal y postre, con maridajes de bodegas como El Enemigo, Luigi Bosca y Terrazas de los Andes, y un cierre dedicado al chocolate, la cereza y el malbec, en el marco del 25° aniversario del hotel.

También en Luján de Cuyo, Maris Resto – Bodega Bonfanti propone una cena especial de cinco pasos, maridada con vinos de la casa, DJ en vivo y un entorno pensado para disfrutar sin apuros, con un valor de $55.000 por persona.

Cine, vino y Carnaval: planes para compartir con amigos

Entre las propuestas más originales aparece “Vino el Cine”, que presenta una edición especial San Valentín dentro de la Semana de los Enamorados. El ciclo combina cine al aire libre, gastronomía y vino en distintas bodegas, con funciones programadas entre el 7 y el 15 de febrero. Además, mantiene su compromiso solidario con el Banco de Alimentos de Mendoza.

Música y sunsets para un febrero extendido

La agenda se completa con los Sunsets A16, una serie de encuentros en Bodega A16 que cruzan DJ sets, música en vivo y espíritu carnavalero. Con fechas que incluyen el 13, 14 y 15 de febrero, la propuesta confirma que este San Valentín no se limita a una sola noche, sino que se integra a un fin de semana largo pensado para celebrar el verano, el encuentro y el disfrute, más allá de las etiquetas tradicionales del amor.

Cocina de autor y vinos para una noche especial

El Restaurante Ceibo presenta un menú especial para celebrar el Día de los Enamorados con una experiencia de cocina de autor y vinos seleccionados. La propuesta incluye recepción con paté de trucha salmonada, entradas clásicas reinterpretadas, platos principales a elección entre pastas frescas o carnes a las brasas y un postre de duraznos a la chapa. Todo el recorrido está acompañado por vinos de Ernesto Catena, de las líneas Jardín Enchante y Be My Hippie Love. El valor es de $65.000 por persona e incluye bebida sin alcohol y maridaje.