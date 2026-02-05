Carnaval en Buenos Aires: cuándo es, dónde se celebrará y qué cambios habrá en la programación

El Carnaval porteño de 2026 se desarrollará a lo largo de cuatro fines de semana, con cambios en la duración de las jornadas y cantidad de cortes de calle.

El próximo fin de semana comenzarán las esperadas celebraciones del Carnaval de Buenos Aires, con una programación que presenta cambios en relación con ediciones anteriores. El Gobierno de la Ciudad confirmó menos jornadas de festejo, franjas horarias más acotadas y una reducción en la cantidad de cortes de calles, con el objetivo de compatibilizar la tradición cultural con el funcionamiento cotidiano de la Ciudad.

Por segundo año consecutivo, el cierre del Carnaval se realizará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en el sur porteño. Allí se desarrollarán dos noches de desfiles y espectáculos musicales, con la participación de murgas barriales y referentes de la música popular, en un espacio que permite concentrar actividades sin afectar la circulación urbana.

Qué días y dónde se realizará el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires El Carnaval porteño de 2026 se desarrollará a lo largo de cuatro fines de semana, con inicio el sábado 7 de febrero y mayor actividad durante el fin de semana largo. El desfile central está previsto para el domingo 15 y el lunes 16 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Los sábados habrá actividades de 18 a 1, los domingos de 18 a 24, mientras que el lunes 16 funcionará de 18 a 1 y el martes 17 de 18 a 24, ambos feriados.

Desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad se informó que los cortes de avenidas se reducen de diez a cuatro, lo que representa una disminución del 60%. Esta medida se complementa con el traslado de festejos a clubes de barrio y polideportivos. En total, habrá 19 corsos, frente a los 32 registrados en 2023, y un máximo de cuatro corsos simultáneos en la vía pública, cuando en años anteriores se autorizaban hasta 20.

Sábado 7 y domingo 8