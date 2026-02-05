Carnaval en Buenos Aires: cuándo es, dónde se celebrará y qué cambios habrá en la programación
El Carnaval porteño de 2026 se desarrollará a lo largo de cuatro fines de semana, con cambios en la duración de las jornadas y cantidad de cortes de calle.
El próximo fin de semana comenzarán las esperadas celebraciones del Carnaval de Buenos Aires, con una programación que presenta cambios en relación con ediciones anteriores. El Gobierno de la Ciudad confirmó menos jornadas de festejo, franjas horarias más acotadas y una reducción en la cantidad de cortes de calles, con el objetivo de compatibilizar la tradición cultural con el funcionamiento cotidiano de la Ciudad.
Por segundo año consecutivo, el cierre del Carnaval se realizará en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, ubicado en el sur porteño. Allí se desarrollarán dos noches de desfiles y espectáculos musicales, con la participación de murgas barriales y referentes de la música popular, en un espacio que permite concentrar actividades sin afectar la circulación urbana.
Qué días y dónde se realizará el Carnaval de la Ciudad de Buenos Aires
El Carnaval porteño de 2026 se desarrollará a lo largo de cuatro fines de semana, con inicio el sábado 7 de febrero y mayor actividad durante el fin de semana largo. El desfile central está previsto para el domingo 15 y el lunes 16 en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Los sábados habrá actividades de 18 a 1, los domingos de 18 a 24, mientras que el lunes 16 funcionará de 18 a 1 y el martes 17 de 18 a 24, ambos feriados.
Desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad se informó que los cortes de avenidas se reducen de diez a cuatro, lo que representa una disminución del 60%. Esta medida se complementa con el traslado de festejos a clubes de barrio y polideportivos. En total, habrá 19 corsos, frente a los 32 registrados en 2023, y un máximo de cuatro corsos simultáneos en la vía pública, cuando en años anteriores se autorizaban hasta 20.
Mirá la programación completa del carnaval porteño
Sábado 7 y domingo 8
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Mataderos. Av. Alberdi entre Araujo y Guardia
- Paternal. Plaza Saenz Peña, Av. Juan B. Justo y Boyacá
- Saavedra. Parque Saavedra, Av. Videla y García del Río
- Saavedra. Parque Sarmiento, Avenida Dr. Ricardo Balbín 4750
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
- Villa Lugano. Club Torino, Zuviría 4659
Sábado 14
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Liniers. Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí
- Mataderos. Av. Alberdi entre Araujo y Guardia
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, Av. Eva Perón 1400
- Saavedra. Parque Saavedra, Av. Videla y García del Río
- Saavedra. Parque Sarmiento, Avenida Dr. Ricardo Balbín 4750
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
- Villa Lugano. Plaza Unidad Nacional, Delfín Gallo y Murguiondo
- Villa Lugano. Club Torino, Zuviría 4659
- Villa Real. Plaza Las Toscaneras, Moliere 2777
Domingo 15
- Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Av. Coronel Roca 6902
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Liniers. Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí
- Mataderos. Av. Alberdi entre Araujo y Guardia
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, Av. Eva Perón 1400
- Saavedra. Parque Saavedra, Av. Videla y García del Río
- Saavedra. Parque Sarmiento, Avenida Dr. Ricardo Balbín 4750
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
- Villa Lugano. Plaza Unidad Nacional, Delfín Gallo y Murguiondo
- Villa Lugano. Club Torino, Zuviría 4659
- Villa Real. Plaza Las Toscaneras, Moliere 2777
- Villa del Parque. Plaza Aristóbulo del Valle, Cuenca 2500
Lunes 16 (de 18 a 1)
- Autódromo Oscar y Juan Gálvez, Av. Coronel Roca 6902
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, Av. Eva Perón 1400
- Saavedra. Parque Saavedra, Av. Videla y García del Río
- Villa Real. Plaza Las Toscaneras, Moliere 2777
- Villa Lugano. Plaza Unidad Nacional, Delfín Gallo y Murguiondo
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- Liniers. Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí
- Villa del Parque. Plaza Aristóbulo del Valle, Cuenca 2500
- Villa Lugano. Club Torino, Zuviría 4659
- Mataderos. Av. Alberdi entre Araujo y Guardia
- Saavedra. Parque Sarmiento, Avenida Dr. Ricardo Balbín 4750
Martes 17 (de 18 a 1)
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Mataderos. Av. Alberdi entre Araujo y Guardia
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, Av. Eva Perón 1400
- Saavedra. Parque Saavedra, Av. Videla y García del Río
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
- Villa Lugano. Plaza Unidad Nacional, Delfín Gallo y Murguiondo
- Villa Real. Plaza Las Toscaneras, Moliere 2777
Sábado 21
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Agronomía. Plaza Martín Rodríguez, Pareja y Argerich
- Boedo. Playón San Lorenzo, Av. La Plata 1700
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Liniers. Plaza Sargento Cabral, Martinez de Hoz y Arce
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, Av. Eva Perón 1400
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
Domingo 22
- Boedo. Av. Boedo entre Independencia y San Juan
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Pueyrredón. Av. Mosconi entre Bolivia y Terrada y Av. Mosconi entre Zamudio y Condarco
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Agronomía. Plaza Martín Rodríguez, Pareja y Argerich
- Boedo. Playón San Lorenzo, Av. La Plata 1700
- Colegiales. Polideportivo Colegiales, Freire 120
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- La Boca. Palos al 400 entre Blanes y Espinosa y Palos al 500 hasta Casa Amarilla
- Liniers. Plaza Sargento Cabral, Martinez de Hoz y Arce
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Parque Chacabuco. Parque Chacabuco, Av. Eva Perón 1400
- San Telmo. Anfiteatro de Parque Lezama, Av. Brasil y Paseo Colón
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
Sábado 28
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Boedo. Playón San Lorenzo, Av. La Plata 1700
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano
- Paternal. Av. Elcano y Ávalos
- Villa Devoto. Plaza Riccheri, Av. Beiró entre Quevedo y Desaguadero
Domingo 1° de marzo
- Paternal. Av. Elcano y Ávalos
- Pompeya. Av. La Plata al 2400
- Villa Urquiza. Av. Triunvirato entre Monroe y Olazábal
- Flores y Caballito. Plaza Irlanda, Av. Gaona y Donato Alvarez
- Palermo. Plaza Unidad Latinoamericana, Costa Rica y Medrano